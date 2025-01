Linus Torvalds regala un pedale per chitarra fatto in casa

Linus Torvalds, creatore del kernel Linux, ha annunciato di recente un'iniziativa particolarmente curiosa. Offrirà infatti ad un fortunato sviluppatore del kernel un pedale per chitarra costruito a mano da lui stesso. Questa proposta è apparsa nel suo consueto post settimanale dedicato allo stato del kernel, dove l'informatico finlandese ha comunicato che la release candidate numero 7 della versione 6.13 (Linux 6.13-rc7) è ormai quasi pronta. La versione finale sarà rilasciata la prossima settimana.

Nel post Linus Torvalds ha rivelato che durante le festività ama dedicarsi a hobby manuali, come per esempio quello di costruire dei set LEGO o, appunto, kit di pedali per chitarra, che ha descritto come "LEGO per adulti con saldatore".

..in addition to the LEGO builds, this year I also ended up doing a number of guitar pedal kit builds ("LEGO for grown-ups with a soldering iron"). Not because I play guitar, but because I enjoy the tinkering, and the guitar pedals actually do something and are the right kind of "not very complex, but not some 5-minute 555 LED blinking thing".