L'intrattenimento e lo sport di Sky con la connessione Sky Wifi ad un prezzo eccezionale

Sky lancia una promozione esclusiva che consente di avere la TV di Sky con la connessione di Sky Wifi ad un prezzo eccezionale. L'offerta combina i due mondi di Sky, ovvero i contenuti televisivi di pregio per cui la pay TV è nota e la potenza di Sky Wifi, la connessione ultraveloce che consente di navigare in Internet, giocare online e vedere i programmi preferiti in streaming fluidamente, senza blocchi e senza rallentamenti. Con la promo valida per tutti i nuovi clienti, Sky propone un abbonamento tutto compreso con Sky TV, Sky Sport e Sky Wifi a soli 39,90 euro al mese. Entrando nel dettaglio dell'offerta possiamo notare che Sky Wifi ha un costo di 25,90 euro al mese rispetto ai 29,9o euro mensili del listino standard. Sky TV e Sky Sport costano invece 37,80 euro anziché 51,90 euro, con un risparmio complessivo di ben 41,90 euro al mese!

L'offerta "tutto incluso" con la grande TV di Sky e la potenza della connessione Sky Wifi

L'offerta Sky con Sky Wifi è valida fino al 28 luglio, mentre lo sconto applicato ai clienti che aderiscono rimarrà valido per i primi 18 mesi a partire dall'attivazione dei servizi. I contenuti televisivi proposti dal pacchetto Sky TV vanno dalle serie Sky Original a quelle HBO, i grandi show, i documentari e tanti programmi per tutta la famiglia. Sky Sport include invece il meglio dello sport italiano e internazionale. Il pacchetto consente infatti di accedere ad una partita di Serie A per ogni turno di campionato, alle partite di Premier League, Bundesliga e coppe europee, inclusa la nuova Champions League. Come se ciò non bastasse, Sky Sport propone anche la Formula 1 e la MotoGP, il tennis con gli ATP e WTA 1000, 5000 e 250, l'NBA, l'Eurolega, il golf, la grande atletica e molto altro. Nell'abbonamento è incluso inoltre il nuovo decoder Sky Stream in comodato d'uso gratuito.

Sky Wifi è invece una connessione ottimizzata per lo streaming e per il gaming online. Il servizio è disponibile in tecnologia FTTH, anche nelle aree bianche, con velocità fino a 1 Gb/s in download e in tecnologia FTTC, su rete Fastweb, con velocità fino a 200 Mb/s. Incluso senza costi aggiuntivi c'è il modem Sky Wifi Hub con il Wi-Fi sferico che promette di coprire al meglio ambienti di dimensioni medie e medio-grandi. Tra i servizi per la sicurezza della navigazione online abbiamo invece il Wi-Fi Sicuro, una sorta di firewall integrato nella rete che blocca automaticamente l'apertura di siti, file e applicazioni pericolose.

