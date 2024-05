Lightroom: Adobe rilascia Generative Remove e Lens Blur

Adobe ha annunciato la disponibilità con accesso anticipato di Generative Remove in Adobe Lightroom e la disponibilità generale di Lens Blur. Entrambe queste funzionalità sono ora disponibili nell’ecosistema Lightroom tramite dispositivi mobili, desktop, iPad, Web e Classic. È importante notare che, in entrambi i casi, si tratta di funzionalità a pagamento. Questi due strumenti possono essere utilizzati sia dai professionisti, sia dai meno esperti, per modificare le immagini su tutti i dispositivi. Con Lens Blur, gli editor possono aggiungere effetti di sfocatura a qualsiasi parte delle loro immagini con un solo clic. Tale funzionalità di Adobe include ora anche nuove preimpostazioni. Con Generative Remove in accesso anticipato, gli utenti di Lightroom possono fare qualsiasi cosa. Ad esempio, possono rimuovere le macchie dalle camicie, pieghe da una tovaglia, riflessi indesiderati nell'acqua e molto altro ancora.

Lightroom: Generative Remove è Perfetto per utenti professionisti e alle prime armi

Adobe ha affermato che lavorerà con la community durante questo periodo di accesso anticipato. Ciò per ottenere feedback e migliorare il modello Firefly Image 1 che alimenta la funzionalità. Descrivendo un po' di più Generative Remove, Adobe ha affermato che: “Generative Remove è lo strumento di rimozione più potente di Lightroom, offrendo a chiunque il potere di rimuovere oggetti indesiderati da qualsiasi foto in modo non distruttivo con un solo clic, abbinando in modo intelligente l’area rimossa con generazioni pixel-perfect per risultati di alta qualità, realistici e sorprendenti. Dalla rimozione delle distrazioni nelle foto di famiglia al potenziamento dei professionisti con flussi di lavoro di ritocco più rapidi e un controllo più preciso, Generative Remove offre funzionalità entusiasmanti per tutti i fotografi. Generative Remove è oggi disponibile come funzionalità di accesso anticipato all’ecosistema Lightroom per milioni di utenti”.

Commentando il lancio, Ashley Still, vicepresidente senior e direttore generale di Creative Cloud presso Adobe, ha dichiarato: “Che tu sia un hobbista o un fotografo professionista, tutti vogliono poter modificare rapidamente e facilmente le proprie foto mentre sono in movimento. Siamo entusiasti di portare la magia di Firefly ai milioni di utenti di Lightroom, in modo che possano vivere il momento sapendo di avere gli strumenti più potenti per modificare, gestire e condividere ovunque si trovino”. Condividendo un aggiornamento su Adobe Firefly, è stato mostrato che da marzo 2023 sono state generate oltre 8 miliardi di immagini in tutto il mondo. Una caratteristica degna di nota di Firefly è che è stato addestrato su contenuti concessi in licenza come Adobe Stock. I contenuti generati possono essere utilizzati per uso commerciale e non violano il copyright e altri diritti di proprietà intellettuale come marchi e loghi.