Creative Cloud: novità AI e nuovi prezzi dei piani Adobe

Adobe ha recentemente annunciato l’arrivo dell’AI Generativa di Firefly nei suoi prodotti di Creative Cloud, Adobe Experience Cloud e Adobe Express. Una delle più grandi novità legate all’arrivo dell’AI generativa riguarda i “crediti generativi”. Questi sono sfruttabili per l’elaborazione prioritaria dei contenuti di AI nelle funzioni basate su Firefly. I crediti si rigenerano mensilmente e il loro numero varia a seconda degli abbonamenti di ogni utente. Adobe ha inoltre dichiarato che, dal prossimo novembre, gli utenti possono acquistare ulteriori crediti generativi tramite abbonamento (da 4,99 dollari al mese per 100 crediti).

Adobe Creative Cloud: cosa cambia con l’arrivo dell’AI generativa

Con un post sul proprio blog, l’azienda ha annunciato le nuove funzionalità AI in arrivo nei suoi prodotti e i relativi aumenti di prezzo nei piani in abbonamento. In primis, le funzionalità basate su Adobe Firefly sono state implementate in Riempimento generativo e Espansione generativa di Photoshop, ma anche in Ricolorazione generativa di Illustrator. Anche Premiere Pro (nella versione beta) ha ottenuto miglioramenti. Ad esempio, Adobe ha aggiornato le funzioni Modifica basata su testo e Ottimizzazione discorso. La prima consente di rilevare automaticamente le parole da usare, mentre la seconda rimuove il rumore delle registrazioni in un clic. La timeline di Premiere Pro è inoltre 5 volte più veloce del passato.

Su After Effects (beta) è stata implementata un nuovo spazio di progettazione 3D per importare texture, modificare l’illuminazione, le ombre, combinare modelli 3D con grafica 2D, ecc. Gli utenti di Creative Cloud potranno inoltre accedere alla nuova app web Firefly per creare i propri contenuti in modo semplice e veloce. Un’altra novità riguarda Adobe Express Premium. Questo nuovo strumento include le funzioni di Text Effects e Text-to-Image e permette agli utenti di accedere, modificare e lavorare con risorse creative direttamente da Photoshop e Illustrator e tanto altro. Express Premium è già incluso nei piani Creative Cloud All Apps e Single App.

Nuovi prezzi dell’abbonamento Adobe

Per quanto riguarda i prezzi, Adobe ha deciso di effettuare alcuni aumenti. Creative Cloud per Single App individuale passerà da 20,99 a 22,99 dollari per l’opzione mensile (con fatturazione mensile). Il piano mensile (unico) passerà invece da 31,49 a 34,49 dollari. Infine il piano annuale passerà da 239,88 a 263,88 dollari. Il piano Creative Cloud per All App individuale passerà da 54,99 a 59,99 dollari per l’opzione mensile (con fatturazione mensile), da 82,49 a 89,99 dollari per fatturazione mensile e da 599,88 a 659,88 dollari per il pagamento annuale. Infine, il piano Creative Cloud for Teams passerà da 35,99 a 37,99 dollari per l’opzione app singola Teams con Pro Edition e da 84,99 a 89,99 dollari per il piano Team All Apps. I cambiamenti di prezzo annunciati saranno attivi dal 1 novembre 2023 in Nord America, America Centrale, Sud America ed Europa.