LibreOffice 7.4.4: introdotte diverse patch e bugfix

I developer della The Document Foundation hanno reso noto alla propria community di utenti ed appassionati, tramite un articolo sul blog ufficiale del progetto, la disponibilità di una nuova maintenance release per LibreOffice 7.4. In questo aggiornamento possiamo reperire una grande serie di bugfix e patch, per un totale di 114 interventi di "manutenzione", che vanno concretamente a migliorare la stabilità del codice sorgente dei diversi applicativi presenti nella suite, offrendo dunque una migliore UX (User Experience) generale dei vari programmi. LibreOffice 7.4.4 arriva dopo un mese di sviluppo dalla precedente point release, LibreOffice 7.4.3, ed è la la versione consigliata per chiunque utilizzi questo bundle di applicativi. Infatti lo scorso novembre 2022 i coder della fondazione hanno annunciato la dimissione completa del vecchio ramo 7.3, invitando quindi i milioni di utenti sparsi per il mondo di passare in pianta stabile al ramo 7.4.

Infatti, secondo i programmatori del progetto, LibreOffice 7.4 è già stata ampiamente testata e messa a dura prova per svariati mesi ed è dunque adatta a fare da punto di riferimento di tutta la community nell'attesa che il ramo 7.5 esca dalla fase di beta testing. Coloro che si trovano ancora su LibreOffice 7.3 sono devono al più presto eseguire la migrazione a LibreOffice 7.4.4.

Questo perché il precedente ramo dismesso non ha più accesso a nuove patch di sicurezza, quindi con il passare dei mesi diventerà sempre più rischioso continuare ad affidarsi a LibreOffice 7.3. Inoltre LibreOffice 7.4.4 beneficia di tutte le innovazioni tecniche e delle feature presenti nell'edizione più recente del software.

Il prossimo minor update di tale edizione è atteso per le prime settimane di marzo, ufficialmente tale ramo sarà supportato fino a giugno 2023, quindi il team avrà il tempo di rilasciare altre due maintenance build simili a questa.

L'installer di LibreOffice 7.4.4 è disponibile per il download, per tutti i principali sistemi operativi, direttamente dal sito ufficiale del progetto.