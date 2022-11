LibreOffice 7.3: arrivato l'ultimo aggiornamento prima della fine del ciclo vitale

Il team di coder della The Document Foundation ha annunciato la disponibilità di un nuovo maintenance update per LibreOffice 7.3. Secondo quanto dichiarato dai programmatori questo dovrebbe essere l'ultimo aggiornamento per tale ramo di sviluppo che si appresta a raggiungere il termine del suo ciclo vitale, che avverrà alla fine del mese, quindi gli utenti che ancora adottano LibreOffice 7.3 dovranno presto o tardi valutare l'aggiornamento, gratuito, all'edizione più aggiornata di tale suite d'ufficio open source ovvero LibreOffice 7.4. Quest'ultimo upgrade, LibreOffice 7.3.7, implementa una serie di bugfix e patch di sicurezza che contribuiscono ad irrobustire la stabilità dei diversi programmi sviluppati dalla fondazione.

LibreOffice 7.3.7 arriva dopo due mesi dalla precedente maintenance release, ovvero LibreOffice 7.3.6, e per la precisione beneficia di ben ventotto bugfix che risolvono una serie di problematiche tecniche e crash di varia tipologia. Visto che a breve tale ramo verrà completamente dismesso i programmatori dichiarano:

"Gli utenti che usano ancora tale ramo dovrebbero iniziare a valutare la migrazione a LibreOffice 7.4, che adesso è arrivata alla build 7.4.2 ed è quindi stata testata in modo intensivo da milioni di persone in tutto il mondo."

La prima stable release di LibreOffice 7.4 risale allo scorso agosto, dunque in questi mesi tale edizione è stata ampiamente rodata ed è dunque da considerarsi come pienamente stabile e non c'è alcun motivo per non eseguire il passaggio, anche perché tale versione gode di un set di feature davvero interessanti.

LibreOffice 7.4 dispone infatti di un miglior supporto per i file realizzati tramite la suite d'ufficio Microsoft Office. Quindi chi necessita di lavorare con i documenti in formato .DOCX, con i fogli di calcolo .XLSX o con le presentazioni .PPTX non avrà problemi di sorta.

LibreOffice 7.4 beneficia inoltre del supporto alle immagini WebP ed ai file EMZ/WMZ. È possibile reperire il file d'installazione di LibreOffice tramite il sito ufficiale del progetto oppure all'interno dei repository software della propria distribuzione Linux.