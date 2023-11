Liberati da email e chiamate spam con Incogni (offerta Black Friday)

Gli utenti che ricevono ogni giorno email e chiamate spam hanno la possibilità di liberarsene scegliendo un servizio come Incogni, in grado di rimuovere in maniera istantanea le proprie informazioni personali dai database delle aziende. Oggi puoi attivare il servizio a meno di 6,49€ per 12 mesi grazie al codice BF2023: il coupon, valido per il Black Friday ma ancora attivo, dà diritto a uno sconto del 55%. Ecco il link all'offerta.

Incogni è un servizio realizzato da Surfshark che contatta i broker presenti in elenco per richiedere la rimozione istantanea dei dati personali di ciascun utente dai database. Una volta completata la rimozione, il servizio monitora che i dati non tornino nei database.

Liberarsi da email e chiamate spam grazie al servizio Incogni

Il funzionamento di Incogni è semplice e intuitivo. Per prima cosa occorre compilare un primo modulo online con i propri dati personali (nome, indirizzo di casa, città, Paese e provincia.

Nella nuova schermata che si apre è necessario dare a Incogni il permesso di agire al proprio posto per rimuovere i dati personali presenti nei database dei broker di dati. Per farlo, è richiesta una firma autografa (si può realizzare anche con il mouse).

In ultimo, bisogna confermare la selezione dell'abbonamento (annuale), cliccare su "Have a coupon? Add in the next step" e inserire il codice BF2023. In questo modo si ottiene il 55% di sconto sull'abbonamento annuale, anziché il 50%.

Puoi attivare il servizio Incogni a meno di 6,49€ al mese per 12 mesi usando il codice BF2023 su questa pagina. Dopo il primo anno, il costo del servizio è pari a 77€.

