Lenovo: un nuovo OS con l'AI generativa?

Lenovo, uno dei maggiori produttori mondiali di PC e altri dispositivi elettronici, avrebbe in progetto di lanciare un nuovo sistema operativo basato sull'Intelligenza Artificiale. Non si tratta del primo progetto della compagnia incentrato sulle AI ma in questo caso parliamo di una piattaforma alternativa a Windows che, a sua volta, punta sullo stesso tipo di tecnologie con il progetto Copilot basato su GPT. Secondo indiscrezioni, in parte ispirate da alcune indiscrezioni del CEO Liu Jun, l'OS potrebbe arrivare già nel corso del 2024.

Da Lenovo un OS interattivo

Quali potrebbero essere le caratteristiche del sistema sviluppato dalla compagnia cinese? Attualmente si parla di un prodotto che sarà in grado di interagire con gli utenti. Questi ultimi potranno esprimere le proprie richieste tramite prompt espressi in linguaggio naturale e l'OS attiverà il task necessario per soddisfarle. Insomma, ChatGPT ha spianato la strada ai modelli generativi e in futuro assisteremo ad un numero sempre maggiore di soluzioni basate sugli LLM (Large Language Model),

Nel caso specifico del prodotto di Lenovo i dettagli disponibili sono ancora pochissimi e tutti da confermare. Quale sarà ad esempio il modello generativo che il gruppo utilizzerà per implementare il suo sistema? Non rimane che attendere la distribuzione dei primi modelli di PC che integreranno questa novità, cercando anche di capire se attorno ad essa verrà costruito un ecosistema di applicazioni (o AI Agents) e sevizi, anche di terze parti, dedicati.

Un'alternativa a Windows 11?

A suo tempo il successo dei dispositivi mobile ha modificato radicalmente alcuni assetti del mercato degli OS. Windows, ad esempio, è rimasto il sistema Desktop più utilizzato al mondo ma Android, che è in sostanza una distribuzione Linux anche se con molte peculiarità, è diventato il più diffuso per quanto riguarda il segmento smartphone.

Ora, l'AI potrebbe essere al centro di un'altra grande rivoluzione e non è detto che la sua evoluzione non porti a sconvolgere le quote di mercato anche in ambito Desktop.