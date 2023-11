Lenovo IdeaPad Slim 3 oggi su Amazon a PREZZO SCONTATO!

Portatile nuovo? Approfitta dello sconto che trovi solo su Amazon e acquista il fantastico Lenovo IdeaPad Slim 3 ad un prezzo super conveniente.

Il suo attuale costo di mercato è di 529 euro ma tu adesso lo paghi solo 449 euro, un costo davvero mini se consideriamo le caratteristiche di questo pc portatile.

E poi grazie al servizio Cofidis che Amazon mette a tua disposizione puoi decidere di dilazionare la spesa e quindi pagare il tuo nuovo pc Lenovo in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Lenovo IdeaPad Slim 3: prendilo su Amazon ad un prezzo super conveniente!

Questo portatile Lenovo presenta un display da 15.6 pollici Full HD, dotato di un pannello IPS e di una risoluzione di 1920x1080 che offre un'esperienza visiva straordinaria grazie alla sua luminosità di 300nits. Con questo magnifico schermo, potrai godere di immagini estremamente dettagliate e nitide da qualsiasi angolazione, rendendo la tua esperienza visiva ancora più coinvolgente e immersiva.

Grazie al potente processore AMD Ryzen 5 7520U, con 4 core e 8 thread, dotato di un'architettura innovativa, puoi ottenere prestazioni eccezionali su un notebook sottile e leggero. Con una frequenza di base di 2.8GHz e una frequenza massima di 4.3GHz, questo processore può gestire agevolmente qualsiasi applicazione. Inoltre, con la sua memoria cache di 4MB, avrai a disposizione una velocità di elaborazione notevole.

Il notebook è dotato di un capiente storage da 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe che ti permetterà di avere a disposizione tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi documenti di lavoro in modo efficiente e sicuro. Grazie a questo storage ad alte prestazioni, avrai la possibilità di accedere ai tuoi file in modo rapido e affidabile, senza temere perdite di dati o rallentamenti del sistema. Con la sua velocità di lettura e scrittura eccezionale, questo SSD ti consentirà di lavorare in modo fluido e senza intoppi, aumentando la tua produttività e la tua soddisfazione.

Inoltre il Lenovo IdeaPad Slim 3 è equipaggiato con una potente RAM 8GB Soldered DDR4-320, che garantisce una fluidità massima durante le attività lavorative o di studio. Grazie a questa memoria ad alte prestazioni, potrai svolgere le tue attività quotidiane in modo rapido e senza interruzioni, evitando i fastidiosi rallentamenti che possono compromettere la tua produttività.

Grazie poi alla scheda grafica integrata AMD Radeon potrai godere di immagini nitide e dettagliate, con una risoluzione incredibile. La sua potenza di elaborazione è in grado di gestire anche le applicazioni più esigenti dal punto di vista grafico, garantendo un'esperienza visiva impeccabile.

Prendilo ora su Amazon!

