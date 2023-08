Lenovo IdeaPad Flex 5 al suo MINIMO STORICO (-130€)

Sei indeciso tra un tablet e un notebook? Allora perché non scegliere un convertibile? Se fai presto oggi puoi avere un 2 in 1 spettacolare anche nel prezzo. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Lenovo IdeaPad Flex 5 a soli 549 euro, invece che 679 euro.

Ebbene sì, con questo sconto del 19% risparmi la bellezza di 130 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Lenovo IdeaPad Flex 5: 2 in 1 senza compromessi

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti di questo notebook è la sua versatilità che ti permette di usarlo sia come portatile che come tablet. Infatti ha una cerniera che ti consente di ruotare completamente lo schermo. Il display è touch e quindi lo puoi usare proprio come se fosse un tablet. Però ha anche la tastiera e il touch pad integrato come un portatile.

Monta il potente processore AMD Ryzen 3 7330U e la scheda grafica AMD Radeon. Possiede 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB di memoria per archiviare quello che vuoi senza troppi sacrifici. Inoltre è dotato di Windows 11, un sistema operativo fluido e intuitivo che ti permette di lavorare e giocare al massimo delle prestazioni.

Non perdere tempo perché questa è un'offerta destinata a durare poco. Per cui prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Flex 5 a soli 549 euro, invece che 679 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

