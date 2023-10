Lenovo IdeaPad Flex 3 in offerta a 279 euro: PREZZACCIO Amazon

Questa mattina sul sito di Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, il Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 3i è in super offerta a 279 euro. Un prezzo da urlo, il più basso degli ultimi 30 giorni, quando lo si poteva acquistare già all'ottimo prezzo di 299 euro. Un'offerta irrinunciabile, a maggior ragione oggi che puoi beneficiare della consegna gratuita a casa.

Lenovo IdeaPad Flex 3 in super offerta a 279 euro su Amazon

Il Lenovo IdeaPad Flex 3i è un Chromebook convertibile progettato per gli utenti che sono soliti usare il PC in mobilità: prestazioni al top grazie al sistema operativo ChromeOS, che riesce a far girare al meglio tutta la macchina; autonomia da primato, come da tradizione Chromebook; produttività assicurata dalla suite office di Google, gratuita e disponibile anche offline; in più uno schermo sempre luminoso e perfettamente leggibile, anche sotto la luce del sole.

L'acquisto dell'ottimo Chromebook di Lenovo ti garantisce inoltre il piano da 100GB di Google One in regalo per 1 anno. Grazie a Google One, ottieni anche la VPN gratuita di Google, per assicurarti una navigazione in completo anonimato lontano da occhi indiscreti.

La scheda tecnica? Per i Chromebook puoi benissimo dimenticarla, dato che il sistema operativo ChromeOS è tutta un'altra cosa rispetto a Windows, con l'esperienza d'uso quotidiana che ne guadagna enormemente (ti parliamo per esperienza personale, non per altro).

Approfitta ora dell'offerta di Amazon sul Lenovo IdeaPad Flex 3 per acquistarlo al super prezzo di 279 euro. La promo è riservata agli abbonati Prime, che beneficiano anche della spedizione gratuita direttamente al proprio domicilio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.