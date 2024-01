Lenovo IdeaPad Flex 3 a PREZZO SCONTATO su Amazon!

Vuoi un portatile che si adatti perfettamente a tutte le tue esigenze? Allora devi assolutamente avere lui: oggi su Amazon puoi acquistare il Lenovo IdeaPad Flex 3 ad un prezzo piccolo e scontato che puoi anche dilazionare in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Lenovo IdeaPad Flex 3: il portatile che si trasforma per te!

Ecco il notebook super versatile che puoi trasformare in base alle tue esigenze del momento.

Dotato di un display Touch da 15.6 pollici Full HD con risoluzione 1920x1080 e pannello IPS, 300nits; con questo schermo godrai di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Storage da 64 GB eMMC; per avere abbastanza spazio dove archiviare i tuoi documenti importanti in velocità e soprattutto in sicurezza.

Presenta un processore Intel Celeron N4500 con cui otterrai grandi prestazioni a consumi ridotti

Scheda grafica integrata Intel per ottenere qualità in ogni circostanza. E ancora una RAM da 4 GB Soldered DDR4-3200 così non dovrai preoccuparti di nulla mentre lavori. Infine acquistando un nuovo Chromebook e registrandoti su Google One potrai ottenere 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi per un anno.

Prendilo ora su Amazon ad un prezzo piccolo e scontato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.