Lenovo IdeaPad 1 con 12 mesi di Microsoft 365 gratis a soli 249€ (esclusiva Amazon)

Tra le offerte a sorpresa del giorno segnaliamo il Lenovo IdeaPad 1, con display da 15,6 pollici Full HD e 12 mesi di abbonamento a Microsoft 365 Personal, a soli 249€ su Amazon. Merito dello sconto del 24% sul prezzo consigliato pari a 329€. Ecco il link all'offerta.

IdeaPad 1 è uno dei migliori notebook di fascia economica disponibili oggi sul mercato. Tra i suoi principali punti di forza l'efficiente processore Intel Celeron e il telaio sottile di appena 17,9 millimetri.

Il notebook IdeaPad 1 di Lenovo si distingue per l'unione di leggerezza e prestazioni, oltre che per una batteria di lunga durata. Grazie anche all'efficienza del processore, è possibile usare il PC portatile fino a 11 ore, con in più l'opportunità di sfruttare la ricarica rapida.

Tra le funzionalità più interessanti segnaliamo anche la funzione Flip to Start, grazie alla quale il laptop si accende non appena lo si apre. Un altre funzione smart presente nel PC di Lenovo è Smart Noise Cancelling, che va a ridurre il rumore di fondo durante una videochiamata in automatico.

Ricordiamo, infine, che il notebook in offerta su Amazon include 1 anno di Microsoft 365 Personal gratis, l'abbonamento che comprende tutte le app premium di Office, da Word a Excel, passando per PowerPoint, oltre che Outlook.

Lenovo IdeaPad 1 è in offerta a 249€ sul sito di Amazon. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, dunque per tutti i clienti Prime le spese di spedizione sono gratuite.

