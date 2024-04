L’emulatore Game Boy iGBA è stato già rimosso dall’App Store

iGBA il primo emulatore gratuito per Game Boy disponibile per iPhone e iPad sull'App Store è stato rilasciato ed eliminato dal market di Apple nel giro di poche ore. Tale emulatore era apparso per lo scorso venerdì, ma già in breve tempo, la pagina non era più attiva. Come riportato da MacRumors, Apple ha dichiarato di aver rimosso l'emulatore di Game Boy iGBA dall'App Store per aver violato le linee guida dell'azienda per la revisione delle app relative allo spam e al copyright. Tuttavia, non ha fornito dettagli specifici. A quanto pare, iGBA era una versione copia dell'app open source GBA4iOS dello sviluppatore Riley Testut, che è stata a lungo distribuita al di fuori dell'App Store. L'emulatore è salito in cima alle classifiche dell'App Store dopo il suo rilascio questo fine settimana. Tuttavia, gli utenti sui social media si sono lamentati del fatto che l'app fosse piena di annunci spam.

iGBA: emulatore ancora disponibile per gli utenti che l’hanno installato

iGBA consentiva agli utenti iPhone di giocare ai giochi Game Boy caricando ROM gratuite scaricate dal web (allo stesso modo degli emulatori Android). È possibile trovare ROM online per un'ampia varietà di giochi, compresi quelli dei popolari franchise Pokémon e The Legend of Zelda. L'emulatore può ancora essere utilizzato da coloro che lo hanno installato sul proprio iPhone prima che fosse rimosso dall'App Store. Sul suo sito web di assistenza clienti negli Stati Uniti, Nintendo afferma che scaricare copie piratate dei suoi giochi è illegale. Non è chiaro se la rimozione dell’app sia avvenuta perché copia di GBA4iOS o perché Nintendo abbia inviato un reclamo ad Apple sulla presenza di tale emulatore.

iGBA è apparso nell'App Store poco più di una settimana dopo che Apple ha aggiornato le sue linee guida per la revisione delle app per consentire “emulatori di console per videogiochi retro”. Tuttavia, non è chiaro se anche i prossimi emulatori faranno la stessa fine di iGBA. Per quanto riguarda Testut, lo sviluppatore ha creato un altro emulatore di giochi Nintendo chiamato Delta (sempre d distribuito al di fuori dell'App Store). Tale emulatore sarà disponibile anche attraverso l’app store di Testut, AltStore, sugli iPhone degli utenti dell’Unione Europea. Tuttavia, è probabile che a seguito della modifica dei termini di Apple, Delta e GBA4iOS possano anche essere distribuiti all’interno dell’App Store Apple.