LEGO Technic Lamborghini Sian FKP 37 a un PREZZO SPECIALE su Amazon

Il set LEGO Technic Lamborghini Sian FKP 37 figura nella lista delle migliori offerte del giorno Amazon. Grazie all'ultima promo è in vendita a 284,29 euro invece di 449,99 euro, per uno sconto complessivo del 37% che consente un risparmio molto sostanzioso. Ecco il link all’offerta.

Il modello LEGO Technic Lamborghini che riproduce la Sian FKP 37 è tra i migliori set LEGO da collezione per gli appassionati di auto da corsa. Il realismo è tale da ritrovare caratteristiche essenziali quali il motore v12, gli interni iper dettagliati e il cambio sequenziale a 8 velocità.

Set LEGO Technic Lamborghini Sian FKP 37 in sconto del 37% su Amazon

Con questo set LEGO appartenente alla collezione Technic per adulti hai la possibilità di realizzare il modellino in scala 1:8 della leggendaria Lamborghini Sian FKP 37, con innumerevoli dettagli originali. Alcuni di questi li abbiamo già menzionati nell'introduzione, come ad esempio la trasmissione sequenziale a 8 rapporti, il motore V12 con pistoni mobili, i cerchi dorati, il cofano anteriore e posteriore apribili, una livrea verde lime e i cerchi dorati.

All'interno della confezione troverai 3.696 pezzi, una targhetta decorativa e un numero di serio unico grazie al quale è possibile ottenere contenuti esclusivi dell'auto sportiva. In definitiva, un regalo perfetto per tutti gli appassionati LEGO e per gli amanti delle auto da corsa.

Il set da collezione LEGO Technic Lamborghini Sian FKP 37 è in offerta a soli 284,29 euro su amazon.it, per effetto del 37% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, per questo chi è abbonato a Prime può beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

