LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker per PS5 a soli 21€ (disponibilità limitata)

Il videogioco LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker per PS5 è in offerta su Amazon a 21,12€ invece che a 25,43€, grazie a uno sconto del 17%. Nel momento in cui scriviamo, la disponibilità è limitata (ne è rimasto solo uno a questo prezzo). Ecco il link all’offerta.

Star Wars La Saga degli Skywalker è tra i migliori videogiochi LEGO che puoi regalare a Natale. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano la presenza del pacchetto personaggi, la possibilità di esplorare nuove galassie e accedere a un'esperienza di gioco immersiva.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker per PS5 in sconto del 17% su Amazon

Con il videogioco La Saga degli Skywalker di LEGO, hai la possibilità di giocare attraverso tutti i film del franchise di Star Wars in quello che è un titolo LEGO diverso da tutti gli altri. Infatti, per la prima volta in assoluto in un gioco LEGO, potrai esplorare la galassia a tuo piacimento e volare nei luoghi più iconici della saga.

Inclusi nel pacchetto per PS5 centinaia di personaggi e veicoli, grazie ai quali puoi vivere un'esperienza di gioco ancora più immersiva e approcciarti alle scene cult di Star Wars in maniera del tutto inedita. L'età consigliata è dai 7 anni in su: la soluzione ideale sarebbe dare la priorità ai fan del franchise, per offrirgli uno dei regali più belli dell'anno.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker per Play Station 5 è in offerta a soli 21,12€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon: come sempre, gli utenti Prime possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite e della consegna rapida.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.