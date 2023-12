LEGO Bat-Aereo in super offerta a 29,90€ su Amazon (arriva prima di Natale)

L’aeroplano giocattolo LEGO Bat-Aereo è in super offerta a 29,90€ invece di 37,99€, grazie allo sconto del 21% proposto da Amazon rispetto al prezzo di vendita consigliato. In più puoi acquistarlo in 5 rate senza interessi da 9,97€ al mese. Ecco il link all’offerta.

Il set LEGO Bat-Aereo è tra i migliori aeroplani giocattolo del momento: i dettagli autentici, gli accessori e la possibilità di appenderlo alla parete quando non giochi sono le sue caratteristiche chiave.

LEGO Bat-Aereo in sconto del 21% su Amazon

Sei un appassionato del film di Batman del 1989 e vorresti trasmettere il tuo amore per questa pellicola a tuo figlio o a tuo nipote? Allora questo è il set LEGO giusto per te. All'interno della confezione trovi due minifigure LEGO dei protagonisti assoluti del film: da una parte Batman, con il cappuccio e il suo iconico mantello viola; dall'altra il Joker, con il suo cappello e il classico abito viola.

Scendi in picchiata sulle strade di Gotham City con il Batwing di Batman e consegna alla giustizia il suo nemico pubblico numero uno. Per riuscire nell'impresa, aiutati con il Batarang e le manette, a cui si aggiungono anche 2 shooter, un vano portaoggetti e la cabina di pilotaggio. Quando poi vuoi prenderti una pausa, puoi sempre appendere l'iconico set alla parete.

Il bellissimo set LEGO Bat-Aereo è in offerta a soli 29,90€ su amazon.it, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a interessi zero. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.