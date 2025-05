Le uscite Netflix di maggio e i canali live TIMVISION in un solo pacchetto a 7,99€

Fino al 24 maggio, i nuovi clienti TIMVISION, già in possesso di un'offerta di connettività TIM, possono attivare il pacchetto TIMVISION con Netflix al prezzo promozionale di 7,99 euro al mese, con un risparmio del 43% rispetto al prezzo standard. Un'ottima promozione, che include sia l'accesso al piano Standard con pubblicità di Netflix, che a tutti i contenuti inclusi di TIMVISION, come ad esempio i canali live.

Cosa vedere su TIMVISION e Netflix? Le ultime uscite

TEAMVISION è un punto di riferimento quando si parla di intrattenimento. Offre: serie TV e film per tutta la famiglia, i canali Eurosport Live e on demand, tutto l'intrattenimento Discovery+, canali live Mediaset e La7 (con la possibilità di rivedere i programmi degli ultimi 7 giorni on demand) e noleggio di film a pochi mesi dall'uscita.

Netflix, dal canto suo, arricchisce l'offerta con una selezione di nuove uscite per maggio 2025, tra cui segnaliamo:

Nonnas (in arrivo il 9 maggio): una commedia con Vince Vaughn che racconta la storia di un uomo che apre un ristorante gestito da nonne italiane;

(in arrivo il 9 maggio): una commedia con Vince Vaughn che racconta la storia di un uomo che apre un ristorante gestito da nonne italiane; Barbie (17 maggio): segue le avventure di Barbie, una bambola che vive a Barbieland. Tutto cambia quando Barbie comincia a provare pensieri strani e sensazioni "umane";

(17 maggio): segue le avventure di Barbie, una bambola che vive a Barbieland. Tutto cambia quando Barbie comincia a provare pensieri strani e sensazioni "umane"; Forever (8 maggio): una serie drammatica basata sul romanzo di Judy Blume, che esplora le complessità dell'amore adolescenziale;

(8 maggio): una serie drammatica basata sul romanzo di Judy Blume, che esplora le complessità dell'amore adolescenziale; Love, Death & Robots: Volume 4 (15 maggio): la quarta stagione della serie antologica animata che combina fantascienza, horror e fantasy;

(15 maggio): la quarta stagione della serie antologica animata che combina fantascienza, horror e fantasy; The Four Seasons (1° maggio): una commedia drammatica che segue la vita di tre coppie di amici di mezza età che condividono viaggi e vacanze insieme in ogni stagione dell'anno. Poi, un giorno, qualcosa si spezza.

Attivare l'offerta è semplice: basta accedere all'area MyTIM e seguire le istruzioni per completare l'acquisto. Dopo l'attivazione, si riceveranno via email e/o SMS le indicazioni per creare gli account necessari e iniziare subito la visione su tutti i dispositivi compatibili, anche prima dell'arrivo del TIMVISION Box, il decoder che ti permette di accedere a tutti i servizi di streaming - inclusi Disney+ e Prime Video.

Puoi attivare la promozione anche se hai già Netflix: semplicemente inserisci le tue credenziali e il pagamento attuale del tuo abbonamento sarà spostato automaticamente sulla bolletta di TIM. Potrai inoltre arricchire la tua offerta con altri piani, tra cui Netflix Standard o Premium, ma anche Apple TV+. Se invece vuoi attivare il piano Standard con pubblicità, Netflix e TIMVISION ti costeranno - insieme - soltanto 7,99 euro al mese: scopri la promozione e attivala online!

