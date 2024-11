Le truffe online saranno solo un ricordo con una VPN

La sicurezza informatica è ormai al centro anche della discussione politica. Inevitabilmente, aggiungiamo noi, dato che le truffe online continuano ad essere all'ordine del giorno, tanto per le aziende quanto per i semplici privati. Da qui la necessità di una protezione efficace contro le cyber truffe, anche se non è semplice districarsi tra i tanti software disponibili.

Uno dei servizi più affidabili in tal senso è una VPN, acronimo per rete privata virtuale (virtual private network). Si tratta di una soluzione che consente di nascondere il proprio IP agli occhi dei cybercriminali e di mantenere crittografati i propri dati personali.

Tra i migliori fornitori VPN oggi presenti sul mercato figura anche NordVPN, punto di riferimento nel settore non soltanto in Italia ma anche nel resto del mondo. Tra le altre cose, uno dei suoi piani offre un'assicurazione contro le truffe online, con una copertura pari a 5.000 euro.

NordVPN che al momento è in offerta a partire da 2,99 euro al mese per 2 anni grazie all'offerta Black Friday, con sconti fino al 74% e una garanzia di rimborso di 30 giorni. L'offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale NordVPN.

L'assicurazione Cyber del servizio VPN di NordVPN

L'assicurazione Cyber è inclusa nel piano Ultimate di NordVPN, in offerta a 6,99 euro al mese. Il suo obiettivo è di offrire una soluzione efficace per tutte le vittime delle cyber truffe, grazie a una copertura da un lato per le truffe informatiche e dall'altro per le frodi collegate agli acquisti effettuati sul web.

Con l'assicurazione di NordVPN è possibile recuperare le perdite di denaro in occasione di un trasferimento di fondi successivo a una telefonata ingannevole, un SMS fraudolento e un'e-mail di phishing.

Inoltre, l'assicurazione interviene anche quando si compie un acquisto da piattaforme o siti web che si rivelano in un secondo momento fraudolenti.

In entrambi i casi, è previsto un rimborso fino a 5.000 euro nell'arco di un periodo pari a 12 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.