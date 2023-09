Le tre coppe Europee sono su NOW: a soli 9,99 euro al mese

Il pass Sport di NOW è l'offerta migliore che puoi trovare online per guardare in diretta streaming le partite delle tre coppe europee: Champions League, Europa League e Conference League saranno letteralmente a portata di click ovunque vuoi e sui dispositivi che preferisci. Il tutto per un prezzo di partenza di 9,99 euro al mese se scegli il vincolo annuale.

Coppe Europee con il pass sport di NOW e non solo

La UEFA Champions League è la competizione calcistica più prestigiosa d'Europa e, con il Pass Sport di NOW, puoi vivere tutte le sfide emozionanti della stagione 2023-2024 in diretta streaming. Non perderti neanche una partita delle squadre italiane mentre cercano di conquistare il titolo europeo.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con il Pass Sport di NOW, avrai accesso a tutto lo sport di Sky in diretta streaming. Questo significa che potrai seguire l'azione di Serie BKT e Serie C, insieme a 3 partite su 10 della Serie A TIM in ogni giornata. In più, avrai anche accesso a tutti i grandi eventi sportivi come la Formula 1, la MotoGP, il tennis, il basket e molto altro ancora.

Il Pass Sport di NOW è un'opportunità unica per gli appassionati di sport. Con un abbonamento annuale, puoi goderti tutte queste emozioni sportive per soli 9,99 euro al mese. È un prezzo incredibilmente conveniente per l'accesso a tutto questo intrattenimento sportivo di alta qualità.

Che tu sia un tifoso sfegatato del calcio europeo, un appassionato delle competizioni di motori o un seguace dei grandi eventi sportivi, il Pass Sport di NOW è la scelta perfetta per te. Non importa dove ti trovi, potrai seguire le tue squadre preferite e gli atleti in azione in diretta streaming, tutto con un unico abbonamento.

