Le penne USB sono obsolete? 4 motivi per abbandonarle

Un tempo si utilizzavano CD e floppy disk per archiviare, trasferire oppure eseguire il backup dei file più importanti. Con gli anni la tecnologia ha fatto passi da gigante: oggi abbiamo telefonini che registrano video in 4K, con centinaia di GB di spazio disponibile, i CD non esistono (quasi) più ma ancora conserviamo e utilizziamo il loro erede. Parliamo delle penne USB, piccoli e decisamente più portatili accessori, compatibili pressoché con qualsiasi dispositivo - dai computer alle TV.

Ma al tramonto del 2022, sorge spontanea una domanda: con tutte le opportunità di archiviazione moderne, le penne USB possono essere considerate una tecnologia ormai datata e obsoleta, destinata a diventare ben presto un ricordo del passato proprio come furono i floppy disk? Forse è ancora presto per dirlo, ma è chiaro che l'archiviazione USB porta con sé alcuni difetti su cui - fra qualche anno - potremmo non voler più sorvolare.

Ecco quindi i 4 motivi, redatti dal team di pCloud, per cui dovresti abbandonare le penne USB a favore di altri sistemi di archiviazione dati.

1. Rischio elevato di malfunzionamenti

La maggior parte delle chiavette USB ha una durata limitata, che viene misurata nel tempo in cui aggiungi ed elimini un file. Ciò significa che, a lungo termine, questi accessori potrebbero presentare un rischio più alto di malfunzionamenti e corruzione dei file.

2. Spazio limitato senza possibilità di espansione

Uno dei "difetti" legati alle penne USB riguarda lo spazio di archiviazione. Compriamo chiavette da 5, 10, 128 GB ma lo spazio sarà sempre quello. Per espanderlo, dobbiamo acquistare un'altra chiavetta e suddividere i nostri file in più unità. Molto scomodo, specialmente per chi desidera effettuare un backup di tutti i propri dati personali.

3. Una volta eliminato un file, è difficile recuperarlo

Le chiavette USB non dispongono di un sistema di ripristino dati. Ciò significa che una volta eliminato un file, anche per sbaglio, sparirà per sempre dall'unità. Recuperarlo non è impossibile, ma richiede tanto tempo, una buona dose di fortuna, pazienza e in alcuni casi anche un esborso economico.

4. Possono essere perse facilmente

Quante chiavette abbiamo perso nel corso della nostra vita? Sono piccole e portatili, è vero, ma è proprio questo il motivo per cui perderle è semplicissimo. Inoltre, se qualche sconosciuto trovasse per strada la nostra penna USB perduta, potrebbe potenzialmente accedere ad alcuni dati strettamente personali (a seconda, ovviamente, di cosa ci abbiamo caricato sopra).

Quale alternativa alle penne USB usare?

Il futuro dell'archiviazione passa dal cloud: negli ultimi anni, questo settore ha fatto un bel balzo in avanti e ormai una buona percentuale di utenti della rete utilizzano uno spazio cloud per salvare fotografie e video al sicuro online. Esistono diverse piattaforme che offrono questo servizio: le più conosciute sono Google Drive, Dropbox e pCloud. Quest'ultima, in particolare, è una delle poche che mettono a disposizione spazi a vita, senza necessità di sostenere un abbonamento annuale o mensile.

L'obiettivo principale di pCloud è quello di integrare il proprio servizio con qualsiasi dispositivo, dal computer allo smartphone o tablet. Per questo motivo ogni file caricato viene automaticamente sincronizzato tra tutti i device per essere accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Decisamente più comodo di una penna USB, che - generalmente - non è supportata dai telefonini. Inoltre, tutti i dati archiviati sono protetti da protocollo TLS/SSL e crittografia 256-bit AES e possono essere condivisi anche con utenti non iscritti al servizio.

Il vantaggio principale, però, è il prezzo. Tutti i piani messi a disposizione da pCloud sono lifetime: ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio sarà tuo per sempre e potrai utilizzarlo a piacimento. Non dovrai sottoscrivere nessun abbonamento, né costi extra aggiuntivi. Il pagamento è una tantum. A questo link puoi visualizzare tutti i piani disponibili: quello da 500 GB ha un prezzo di 199 euro, mentre quello da 2 TB costa solamente 399 euro.

