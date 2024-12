Le novità di dicembre 2024 su Apple TV+

Con l’arrivo di dicembre, Apple TV+ si prepara a regalare emozioni per le feste con una programmazione ricca di novità. Tra film, speciali natalizi e nuove serie, la piattaforma di streaming di Apple offre un’ampia scelta per accontentare tutti i gusti, dalla commedia al documentario, fino al thriller più intrigante. Scopriamo cosa ci aspetta questo mese.

Le novità di dicembre 2024

Fly Me to the Moon – In arrivo il 6 dicembre

Questa commedia drammatica romantica combina il fascino della corsa allo spazio con una storia d’amore inaspettata. Con protagonisti Scarlett Johansson e Channing Tatum, il film segue le vicende di Kelly Jones, un’esperta di marketing coinvolta in un audace piano per simulare un allunaggio. Sullo sfondo della missione Apollo 11, tra colpi di scena e scintille romantiche, questa pellicola promette di conquistare il pubblico.

Eva the Owlet: Eva’s Moon Wish Holiday Special – In arrivo il 13 dicembre

Per i più piccoli, il mondo incantato di Treetopington si arricchisce di un nuovo speciale natalizio. Eva, il gufetto creativo e pieno di fantasia, vive un’altra emozionante avventura insieme alla sua migliore amica Lucy. Perfetto per tutta la famiglia durante le festività.

Wonder Pets: In the City – In arrivo il 13 dicembre

Una nuova serie animata che segue le avventure di tre piccoli eroi: Izzy il Porcellino d’India, Tate il Serpente e Zuri il Coniglio. Con missioni di salvataggio in giro per il mondo e un tocco musicale, questa serie è un viaggio tra divertimento e valori importanti come la collaborazione e il lavoro di squadra.

The Secret Lives of Animals – In arrivo il 18 dicembre

Narrato da Hugh Bonneville, questo documentario esplora i comportamenti più sorprendenti e ingegnosi del regno animale. Dai rituali di corteggiamento alle strategie di sopravvivenza, questa serie documentaristica è un viaggio affascinante nel mondo della natura.

Per provare gratuitamente Apple TV+ clicca qui.

