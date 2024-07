Le migliori serie TV da guardare oggi su Apple TV+: alcune sono imperdibili

Apple TV+ è la piattaforma di streaming giusta per gli appassionati di serie TV, con un catalogo ricco di contenuti e in grado di sorprendere soprattutto per l'elevata qualità media delle produzioni disponibili. Per l'accesso al servizio è previsto un abbonamento da 9,99 euro al mese ma è possibile attivare la prova gratuita di 7 giorni, senza alcun vincolo di permanenza. Per tutti i dettagli è possibile collegarsi ad Apple TV+ tramite il box qui di sotto.

Le migliori serie TV disponibili su Apple TV+

Su Apple TV+ sono disponibili diverse serie TV molto interessanti e che, senza dubbio, meritano di essere guardate. Tra le più note e apprezzate c'è, sicuramente, Ted Lasso, che unisce sport e commedia con un mix davvero riuscito (con ben tre stagioni già disponibili). Molto interessante è anche See, con Jason Momoa, una serie fantasy composta da tre stagioni che potrebbe diventare uno dei prodotti preferiti dagli amanti del genere.

Spazio anche per Servant, una serie molto apprezzata che unisce thriller e horror e che rappresenta un vero e proprio unicum per il settore. Alla regia, in molti episodi, c'è M. Night Shyamalan. Da guardare su Apple TV+ è anche Fondazione, con una terza stagione in arrivo, trasposizione del capolavoro letterario scritto da Isaac Asimov e uno dei pezzi pregiati di tutto il catalogo di Apple TV+.

Con tre stagioni già disponibili e una quarta in arrivo, un altro "must watch" di Apple TV+ è, senza dubbio, The Morning Show, che porta lo spettatore nel dietro le quinte di uno show mattutino della televisione americana, con tanti personaggi e un mix di drama e commedia romantica.

Il catalogo di Apple TV+ è ricco e in costante aggiornamenti. I titoli citati sono solo alcuni esempi (composti già da più stagioni e in alcuni casi già con una serie completa) di serie da guardare sulla piattaforma di streaming di Apple. Per iniziare subito la visione basta attivare la prova gratuita qui di sotto.

