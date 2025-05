Le migliori serie Netflix da guardare adesso

L'intrattenimento, ormai, è a portata di clic. E scegliere cosa guardare può diventare una vera sfida. Netflix, con il suo vasto catalogo, continua a offrire contenuti di alta qualità per soddisfare ogni gusto: basta vedere il successo delle ultime uscite, dalla settima stagione di Black Mirror a Adolescence. Vuoi risparmiare sul tuo abbonamento e, al tempo stesso, accedere all'intrattenimento di Sky a un prezzo vantaggioso? Allora non perdere l'offerta Intrattenimento Plus Sky & Netflix: costa solo 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro.

Con Intrattenimento Plus hai anche il meglio di Sky

Con l'offerta Intrattenimento Plus di Sky & Netflix è possibile accedere a tutti i contenuti di entrambe le piattaforme. L'abbonamento a 19 euro include, infatti:

Sky TV con tutte le produzioni originali, serie, show, documentari e news

con tutte le produzioni originali, serie, show, documentari e news Netflix (Piano Base) con tutto il catalogo della piattaforma senza interruzioni pubblicitarie

con tutto il catalogo della piattaforma senza interruzioni pubblicitarie Decoder Sky Stream: facile da installare, è piccolo e lo porti dove vuoi, perché si collega a qualsiasi TV

Nelle ultime settimane, Netflix è stato un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di serie TV, grazie ad alcuni titoli particolarmente acclamati dal pubblico. Ma quali sono quelle da guardare adesso?

Netflix: le migliori serie TV da guardare ora

La prima che ti segnaliamo è la stagione 7 di Black Mirror, la celebre serie dal sapore distopico creata da Charlie Brooker che torna sul piccolo schermi con sei nuovi episodi che esplorano le implicazioni oscure della tecnologia nella società moderna.

Da non perdere anche Adolescence, un dramma psicologico che segue la storia di un ragazzo di 13 anni accusato dell'omicidio di una compagna di scuola: esplora temi profondi come la giustizia, la famiglia e la società. Poi c'è The Four Seasons, un adattamento dell'omonimo film del 1981 che segue le vicende di tre coppie che si ritrovano ogni stagione per le vacanze. L'equilibrio si rompe quando una di esse si separa.

Una recentissima aggiunta è L'Eternauta, mini serie dai contorni catastrofici. Questa la sinossi: "Buenos Aires. Dopo una devastante nevicata tossica che uccide milioni di persone, Juan Salvo e un gruppo di sopravvissuti devono resistere a una forza invisibile da un altro mondo." Segnaliamo infine la quinta stagione di You, thriller psicologico basato su un omonimo romanzo che è entrato nelle classifiche delle 10 migliori serie di Vulture e del Washington Post.

Tutto questo, e molto altro, è disponibile a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi, grazie alla promozione Intrattenimento Plus di Sky & Netflix. Il costo di attivazione è inoltre, in via promozionale, di soli 19 euro anziché 99 euro. Al termine dei 18 mesi è possibile rinnovare il proprio abbonamento, oppure disdirlo. Approfittane subito: attiva l'offerta online in pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.