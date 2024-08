Le migliori serie HBO sono su NOW : un catalogo ricchissimo da 6,99 €/mese

NOW è un vero e proprio punto di riferimento per il settore dell'intrattenimento in streaming. La piattaforma di Sky, infatti, mette a disposizione dei suoi utenti un catalogo ricco di contenuti. Per quanto riguarda le Serie TV, ad esempio, oltre alle produzioni Sky Original, ci sono anche le serie HBO, l'emittente americana che ha realizzato, nel corso degli anni, tantissime serie di grande successo.

Per accedere a tutto il catalogo di serie TV oltre che agli show e ai programmi di intrattenimento di NOW è sufficiente attivare il Pass Entertainment, disponibile con un costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure al costo di 8,99 euro al mese, senza vincoli di permanenza. Il Pass è disponibile anche in bundle con il Pass Cinema da 9,99 euro al mese.

Per attivare il Pass Entertainment basta collegarsi al sito ufficiale di NOW, tramite il box qui di sotto.

Le serie HBO sono su NOW

Il catalogo di Serie TV firmate HBO accessibile tramite il Pass Entertainment di NOW è davvero ricco. Ci sono, infatti, tutte le stagioni di produzioni di grandissimo richiamo come Il Trono di Spade e House of the Dragon.

Da non perdere anche True Detective, con le sue quattro stagioni antologiche, oppure Succession. La piattaforma include anche I Soprano, un vero e proprio pezzo di storia del mondo delle serie TV, oltre a The Last of Us e Sex and the City.

Tutto il catalogo è accessibile con il Pass Entertainment, disponibile con una di queste offerte:

Pass Entertainment a 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi

a 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema a 11,99 euro al mese oppure a 9,99 euro al mese per 12 mesi

a 11,99 euro al mese oppure a 9,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium a 14,99 euro al mese oppure a 11,99 euro al mese per 12 mesi

Con l'Opzione Premium è possibile eliminare la pubblicità e aggiungere 2 visioni in contemporanea. Per accedere ai contenuti basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.