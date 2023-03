Le distribuzioni Linux più interessanti del 2023

In questo articolo abbiamo intenzione di focalizzarci sulle distribuzioni Linux più interessanti che riceveranno presto un aggiornamento di rilievo. Ci concerteremo in particolare su tutti quei sistemi che garantiscono una grande UX (User Experience) anche per tutti gli utenti da poco approdati su Linux. Infatti la scelta della propria distribuzione può non essere semplicissimo per molte persone che spesso non hanno una netta consapevolezza delle proprie esigenze e necessità. Ovviamente questo articolo non vuole diventare una guida completa ma più che altro un punto di partenza per poi selezionare la piattaforma più giusta per il proprio workflow.

Ubuntu

Partiamo con la più gettonata di tutte ovvero Ubuntu. La distribuzione di Canonical riceverà presto in cospicuo aggiornamento. Questo 20 aprile infatti è atteso il rilascio di Ubuntu 23.04 nome incodice "Lunar Lobster" che porterà con se diverse innovazioni e tool interessanti come ad esempio GNOME 44, ovvero la più recente release del noto desktop environment open source. Inoltre sempre in tale edizione si potrà reperire il kernel Linux 6.2, che include una vastissima serie di firmware aggiornati per diverse GPU (Graphics Processing Unit) e CPU (Central Processing Unit).

Fedora

Altra distribuzione che presto riceverà un upgrade di tutto rispetto è Fedora. Nei prossimi mesi è infatti attesa Fedora 38. Questo futuro update racchiude una serie di feature molto interessanti. È stato ad esempio ridotto notevolmente il tempo di riavvio/spegnimento, sono stati cancellati i filtri che impedivano l'accesso ai software proprietari pacchettizzati in formato Flatpak e ovviamente sarà integrato anche GNOME 44 ed il kernel Linux 6.2.

openSUSE

L'ultima alternativa di oggi, ma non la meno importante, è openSUSE. A giugno è infatti attesa la stable release di openSUSE Leap 15.5 che beneficerà del supporto al codec OpenH264 grazie all'abilitazione di default di un repository dedicato. Inoltre è prevista anche l'introduzione di nuovo sistema di migration option. I coder del progetto hanno infatti realizzato una pletora di single-click migration streamlines e migration process in modo tale da semplificare il processo di upgrade tra le diverse release.