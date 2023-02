openSUSE Leap 15.5 beta: ecco le feature integrate

La community di coder capitanata da Novell, storica azienda statunitense che opera nel settore open source, ha reso disponibile la beta release di openSUSE Leap 15.5. Questa nota distribuzione è tra le più gettonate tra gli utenti alle prime armi con i sistemi Linux. openSUSE offre infatti una vasta pletora di software ed utility pensati appositamente per semplificare le diverse attività quotidiane dell'utente. Tale progetto ha origine nel 2005 e nasce sostanzialmente come alternativa gratuita a SLES (SUSE Linux Enterprise Server), la versione commerciale di openSUSE dedicata al mondo enterprise.

Ad annunciare il rilascio di questa nuova release di testing è stato Douglas DeMaio, Manager dell'openSUSE Project, per mezzo di un articolo pubblicato sul blog ufficiale della distribuzione:

"Gli utenti interessati possono iniziare ad eseguire il test di questa nuova versione beta cosi da scovare bug e risolversi prima di rilasciare la stable release che è ufficialmente prevista per le prime settimane di giugno. Questa nuova edizione offre diversi nuovi software aggiornati. Tuttavia non si tratta di una vera e propria feature release."

Come accennato da Douglas DeMaio tale edizione dispone di svariati upgrade dei programmi oltre ad alcune piccole novità pur non trattandosi di una major release vera e propria. Ad esempio è finalmente stato abilitato di default il repository contenente il codec OpenH264.

Altra novità interessante è il nuovo sistema di migration option. I programmatori hanno infatti implementato una serie di single-click migration streamlines e migration process cosi da semplificare notevolmente il processo di upgrade tra le diverse release del progetto.

Sempre in openSUSE Leap 15.5 beta sono finalmente reperibili i pacchetti di Python 3.10 oltre ai relativi moduli e dipendenze software. In tale build è stata integrata anche una nuova utility per la gestione dei sistemi RAID (Redundant Array of Independent Disks), basata su mdamd 4.2. Inoltre è ora disponibile il nuovo KDE Plasma 5.27 e Linux 5.14.21.