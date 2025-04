Le 3 serie tv Disney+ da non perdere ad aprile 2025

Il mese di aprile si preannuncia ricco di novità interessanti in casa Disney+. Tre le serie televisive da non perdere: una è già disponibile sulla piattaforma ed è Dying for Sex, interpretata dall'attrice Michelle Williams; le altre due arriveranno nel corso dei prossimi giorni, e sono Doctor Who e Andor, entrambe con i nuovi episodi della seconda stagione.

Per guardare le serie tv appena menzionate e avere accesso all'intero catalogo, occorre iscriversi a Disney+. Il piano più economico è Standard con pubblicità, costa 5,99 euro al mese e non presenta alcun tipo di vincolo.

Dying for Sex (dal 4 aprile)

Michelle Williams interpreta Molly Kochan, una donna che dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro al seno terminale decide di lasciare il marito per esplorare la sua sessualità nel tempo che le restava da vivere. Tratta da una storia vera, e dal podcast che la diretta interessata ha chiamato Dying for Sex insieme alla sua amica Nikki Boyer, la serie tv è disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dal 4 aprile.

Doctor Who - Stagione 2 (dal 12 aprile)

L'attore Ncuti Gatwa (Sex Education) torna a vestire i panni del Dottore nella seconda stagione della celebre serie televisiva Disney. Al suo fianco avrà ancora Verada Sethu, nei panni di Belinda Chandra. Nel cast dei nuovi episodi figurano inoltre Millie Gibson, Anita Dobson, Jemma Redgrave, Christopher Chung, Ariyon Bakare e Rose Ayling-Ellis. Appuntamento sulla piattaforma streaming Disney+ a partire da sabato 12 aprile.

Andor - Stagione 2 (dal 23 aprile)

Dopo aver conquistato pubblico e critica con gli episodi della prima stagione, una delle migliori serie tv dell'universo di Star Wars torna in onda con la seconda stagione. Al centro della scena ci sarà ancora l'attore messicano Diego Luna, interprete della spia ribelle Cassian Andor. Luna è anche il produttore esecutivo della serie insieme a Tony Gilroy. Sarà disponibile sulla piattaforma dal prossimo 23 aprile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.