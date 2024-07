Le 3 serie TV di fantascienza da vedere gratis su Apple TV+

Apple TV+ offre un ampio catalogo di serie che abbracciano tutti i principali generi. Se siete appassionati di fantascienza, c'è però un trittico di titoli che non dovreste lasciarvi scappare, tanto più che è possibile vedere queste serie gratuitamente su Apple TV+. Vi interessa sapere come attivare la visione a costo zero? Semplice, basta sapere che Apple regala 3 mesi di Apple TV+ a tutti i clienti che acquistano un nuovo iPhone, un nuovo iPad, un nuovo Mac o una nuova Apple TV. La promozione è attivabile entro 90 giorni dalla prima configurazione del dispositivo e consente di andare oltre la prova gratuita di 7 giorni solitamente offerta dal servizio in streaming a tutti i nuovi iscritti.

Dopo aver proceduto ad attivare gratis per 3 mesi Apple TV+, l'utente può godersi in streaming tutto il catalogo senza alcuna limitazione. Come accennato in precedenza, l'offerta include anche diverse serie di fantascienza da non perdere e tra queste vi segnaliamo quelle che non dovreste assolutamente perdervi. Vediamo insieme di quali produzioni si tratta:

For All Mankind - La serie ci porta in un mondo distopico in cui l’Unione Sovietica è stata la prima potenza a sbarcare sulla Luna nel 1969. La corsa allo spazio che ha preso il via da quel momento ha continuato in un crescendo di imprese e sfide che però non hanno gli USA al centro della scena, come invece avviene nel mondo reale. Nel cast troviamo Shantel VanSanten, Joel Kinnaman, Sarah Jones e Mason Thames;

Dark Matter - Ispirata all’omonimo romanzo di fantascienza di Blake Crouch, la serie racconta segue la vita di Jason Dessen , un professore di fisica e padre di famiglia interpretato da Joel Edgerton. Una notte, mentre sta rientrando a casa nella sua Chicago, il fisico finisce intrappolato in una versione alternativa della sua vita. Per Jason è l'inizio di un incubo dal quale non sarà affatto facile uscire;

Constellation - L’astronauta Johanna “Jo” Ericsson torna sulla Terra dopo una missione spaziale non andata come previsto. Il rientro a casa dovrebbe rappresentare per la donna il modo perfetto per riprendersi immersa in un'atmosfera familiare, se non fosse che la realtà che ritrova non è quella che aveva lasciato alla partenza. Toccherà a Jo, interpretata da Noomi Rapace, fare luce su questo apparentemente inspiegabile mistero.

Le tre serie di fantascienza su Apple TV+ sono visibili insieme a film, documentari e a tanti altri show su un ampio numero di dispositivi compatibili. Oltre ai prodotti della Mela, Apple TV+ è disponibile infatti sulle smart TV dei principali produttori, sulle console da gioco PlayStation e Xbox e sui device per lo streaming più diffusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.