Lazio-Inter, il regalo di Natale di DAZN: come vederla gratis

Lunedì 16 dicembre alle 20.45 si giocherà Lazio-Inter, posticipo della sedicesima giornata di Serie A. Per l'occasione, DAZN ha scelto di regalare la visione gratuita della partita, così come accaduto in occasione della sfida Milan-Napoli di fine ottobre.

Dopo le prime quindici giornate, a sorpresa Lazio e Inter hanno gli stessi punti in classifica: 31. La capolista Atalanta è distante appena tre lunghezze, mentre il Napoli conserva ancora un margine risicato di un punto, in seguito al ko interno proprio contro la squadra biancoceleste. Si preannuncia un match altamente spettacolare, tra due delle migliori formazioni di questa stagione.

Come vedere Lazio-Inter gratis con DAZN

Per vedere Lazio-Inter gratis con DAZN occorre effettuare la registrazione alla piattaforma streaming tramite questa pagina del sito ufficiale DAZN. Una volta compilati i campi necessari, si riceverà un'email che confermerà l'avvenuta iscrizione al servizio. Chi è già iscritto alla piattaforma, dovrà inserire l'email utilizzata per creare il proprio account.

La partita dell'Olimpico del 16 dicembre rientra nel pacchetto "Try and Buy" dei diritti televisivi acquistati da DAZN. Il pacchetto prevede la trasmissione in chiaro e gratis fino a un massimo di 5 incontri di Serie A per ogni stagione.

La telecronaca del posticipo della sedicesima giornata è affidata a Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento dall'ex tecnico nerazzurro Andrea Stramaccioni. Diletta Leotta insieme a Bobo Vieri sarà invece a bordo campo per le analisi nel pre e post partita direttamente sul terreno di gioco dell'Olimpico.

Per l'occasione, gli spettatori di Lazio-Inter potranno contare anche su Fan Zone, la funzionalità del servizio streaming DAZN che consente a chiunque di inviare messaggi tramite chat per commentare l'andamento della gara con gli altri tifosi. In più si può prendere parte a sondaggi esclusivi, per un'esperienza interattiva a 360 gradi.

