Lazio-Inter gratis su DAZN: come vederla in chiaro senza abbonamento

Il posticipo del lunedì della sedicesima giornata di Serie A vedrà scendere in campo Lazio e Inter, entrambe al terzo posto in classifica a quota 31 punto alle spalle di Atalanta e Napoli. L'incontro sarà trasmesso gratis su DAZN, che ha scelto la partita dell'Olimpico come secondo match del pacchetto "Try and Buy" dei diritti tv acquistati dalla Lega.

La telecronaca di Lazio-Inter sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento dall'ex tecnico della squadra nerazzurra Andrea Stramaccioni. Su DAZN il pre-partita avrà inizio alle 19:45, mentre il fischio d'inizio è fissato per le ore 20:45.

Per iscriversi gratis alla piattaforma è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito DAZN.

Come vedere Lazio-Inter gratis su DAZN

Per vedere Lazio-Inter in chiaro su DAZN senza pagare occorre semplicemente registrarsi alla piattaforma streaming utilizzando il proprio indirizzo e-mail. La visione gratuita senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento sarà riservata ai primi due milioni che si iscriveranno al servizio.

È la seconda volta che DAZN sfrutta il pacchetto "Try and Buy" per trasmettere una partita di Serie A gratis. La prima fu in occasione di Milan-Napoli, con i partenopei di Antonio Conte che vinsero agevolmente contro la squadra di casa. Stavolta invece la partita si preannuncia ben più combattuta, alla luce del momento magico attraversato dalla Lazio di Marco Baroni.

La squadra biancoceleste è reduce dalla netta affermazione in Europa League sul campo dell'Ajax, espugnato con il punteggio di 3-1 grazie alle reti di Loum Tchaouna, Fisayo Dele-Bashiru e Pedro. Non è andata altrettanto bene la trasferta europea per i campioni d'Italia, battuti in Germania dal Bayer Leverkusen allo scadere.

In caso di vittoria lunedì sera davanti ai suoi tifosi, la Lazio spiccherebbe definitivamente il volo, candidandosi al ruolo di outsider nella corsa scudetto. Tre punti di cui ha bisogno necessariamente anche l'Inter, per non staccarsi dalla vetta della classifica.

Appuntamento dunque a lunedì sera, per il posticipo serale tra Lazio e Inter. L'iscrizione gratuita alla piattaforma DAZN è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.

