Lavorare all'estero in sicurezza: non rinunciare a questo strumento

L'utilizzo di un servizio di rete privata virtuale si rivela oltremodo indispensabile in numerose situazioni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 set 2025
Ricevere una proposta di lavoro all'estero è il sogno di tante persone, ma nel giro di poco tempo potrebbe trasformarsi anche nel peggiore degli incubi qualora si prendesse sotto gamba l'impegno, o per meglio dire l'importanza di creare uno spazio di lavoro sicuro a 360 gradi. E sotto questo aspetto la sicurezza della rete Internet a cui ci si collega per lavorare è indispensabile.

Poniamo il caso di essere assunti da una multinazionale, per la quale dobbiamo effettuare più di un viaggio all'estero nell'arco di un mese. Siamo in aeroporto, in attesa dell'imbarco, e nel frattempo vogliamo terminare gli ultimi dettagli per presentarci nel migliore dei modi al cliente che ci attende.

E così ci colleghiamo alla rete Internet dell'aeroporto, una rete aperta a tutti, e di conseguenza non protetta. Ecco, abbiamo appena commesso un errore che ci potrebbe costare caro, perfino il lavoro sognato da tanti anni, e il motivo è presto detto: cosa accadrebbe se ci fosse un utente malintenzionato nei paraggi?

Semplice: riuscirebbe in pochissimi minuti a curiosare sui documenti di lavoro sensibili e sui dati stessi dell'azienda, portando la nostra posizione lavorativa in serio pericolo. Da qui la necessità di lavorare in sicurezza, ovunque ci si trovi, anche in aeroporto.

Per riuscirci è sufficiente dotarsi di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di navigare in completo anonimato indipendentemente dalla rete Internet a cui ci si collega. Questo perché sfrutta il mascheramento dell'indirizzo IP, che rende invisibili gli utenti e la loro attività sul web.

Tra le migliori VPN oggi disponibili in commercio si annovera NordVPN, che dalla sua ha il vantaggio di offrire funzionalità proprietarie pensate appositamente per la sicurezza e la privacy online dei suoi utenti. Grazie all'ultima promozione, i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,09 euro al mese, uno dei prezzi più bassi di tutto il 2025.

Vai all'offerta di NordVPN

