LastPass: proteggi il tuo mondo digitale con il 30% di sconto

Ricordi l’ultima volta che hai dovuto reimpostare una password perché non te la ricordavi? O peggio ancora, l’hai riutilizzata su più siti per comodità? Nel 2025, con la quantità di servizi digitali a cui siamo iscritti, proteggere le proprie credenziali non è più un’opzione: è una necessità.

Ecco perché in occasione della Giornata mondiale della password, LastPass ha lanciato una nuova offerta valida fino all’11 maggio 2025. che permette di ottenere uno sconto del 30% su tutti i suoi piani. Un’opportunità per passare a un sistema di gestione sicura, automatizzata e multi-dispositivo delle password, sia per uso personale che professionale.

Un gestore di password pensato per semplificarti la vita

Con LastPass puoi creare, salvare e compilare automaticamente le password per ogni tuo account online. Il sistema genera credenziali uniche e complesse, le archivia in modo sicuro e le sincronizza su tutti i tuoi dispositivi, così da non dover più ricordare nulla o trascrivere informazioni sensibili.

Puoi usarlo anche per conservare dati di pagamento, numeri di carte di credito, indirizzi di spedizione, chiavi del Wi-Fi e documenti importanti, tutto protetto da crittografia end-to-end.

Piani disponibili – Sconto del 30%

Premium : per uso personale illimitato su ogni dispositivo (€2,03/mese)

Families : per te e altri 5 utenti con dashboard condivisa (€2,73/mese)

Teams : per gruppi di lavoro, con gestione centralizzata (€3,09/mese per utente)

Business: per aziende di ogni dimensione, con utenti illimitati e SSO (€4,55/mese per utente)

Tutti i piani offrono un periodo di prova gratuita, senza carta di credito.

Perché usare LastPass nella vita quotidiana

Per evitare di dimenticare le password

Puoi salvare tutte le credenziali che usi abitualmente – email, social, banca, piattaforme di streaming – e accedere con un solo clic, ovunque ti trovi. Non dovrai più reimpostare password né usare sempre la stessa.

Per condividere in sicurezza

Hai bisogno di far accedere un familiare a Netflix o a un portale scolastico? Puoi condividere la password direttamente da LastPass, senza copiarla in chiaro su WhatsApp o via email.

Per lavorare meglio in team

Se gestisci un piccolo gruppo o collabori su progetti digitali, puoi organizzare le credenziali in cartelle condivise. Ogni membro del team potrà accedere solo a ciò che serve, in modo tracciabile e sicuro.

Per proteggerti in caso di emergenza

Puoi configurare un contatto di emergenza che avrà accesso ai tuoi dati solo in situazioni specifiche. È utile se vuoi garantire continuità operativa o sicurezza familiare in tua assenza.

Per semplificare gli acquisti online

LastPass può inserire in automatico i tuoi dati di pagamento e di spedizione quando fai shopping online, riducendo il rischio di errori e velocizzando il processo di checkout.

Sicurezza avanzata e conformità garantita

LastPass utilizza crittografia a conoscenza zero (zero-knowledge), che impedisce persino all’azienda di leggere le tue informazioni. Il sistema è compatibile con autenticazione a più fattori, accesso biometrico e offre strumenti di monitoraggio del dark web. Le certificazioni ISO 27001, C5 e TRUSTe ne confermano la piena aderenza agli standard di sicurezza internazionali. Per conoscere l'offerta completa di Lastpass clicca qui.