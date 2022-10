laravelday 2022: il programma è online

HTML.it è media partner del laravelday. La prima conferenza tutta italiana che porta case study reali e best practice raccontati da appassionati e professionisti che usano Laravel, si terrà a Verona presso l'hotel San Marco il 17 novembre 2022 alle 10:00.

La lineup del laravelday 22

L'appuntamento si presenta come un'intera giornata dedicata al framework PHP Laravel e al suo ecosistema di package e servizi utilizzati da migliaia di sviluppatori in tutto il pianeta. I talk previsti dal programma riguardano tutti gli argomenti di maggiore interesse per i developer e sono adatti sia per i neofiti che per i professionisti di maggiore esperienza.

Sarà possibile seguire il laravelday 2022 sia online che in presenza a Verona. La lineup dell'evento è stata pubblicata nello scorse ore con ben 8 speaker che parleranno non solo delle novità di Laravel ma anche di Design patterns, Data layer, BackEnd, FrontEnd, Packages, CI/CD, Deploy su AWS, performance delle Web application e molto altro.

I workshop e vueday

Mercoledì 16 Novembre 2022, dalle 9:30 alle 17:30 e sempre a Verona, avrà luogo il Workshop intitolato "TDD con Laravel" durante il quale Roberto Gallea, Ph.D. in Computer Science, Sviluppatore Web e Data Scientist, affronterà gli aspetti metodologici e gli strumenti per lo sviluppo basato sui test.

Lo stesso giorno alla stessa ora e nello stesso luogo Alessandro Brugioni, Front-end Developer e docente LaraMind, presenterà il workshop "Laravel Vue SPA" illustrando come creare un'applicazione completa usando Laravel API ed una SPA (Single Page Application) in Vue.js.

I biglietti dei workshop sono acquistabili separatamente rispetto a quello del laravelday 22.

Il giorno dopo la conferenza (Venerdì 18 Novembre), nella stessa location, ci terrà il vueday, la conferenza GrUSP dedicata a Vue.js. Con il biglietto per il laravelday si potrà avere uno sconto sul biglietto per il vueday.

Il pre-party online

Il 12 ottobre, in previsione del laravelday si terrà un incontro online con la community per introdurre la più grande conferenza italiana dedicata al framework, parlare del nuovo crowd blog, fare due chiacchiere insieme agli speaker connessi e proporre ai partecipanti un quiz ricco di premi.

L'evento si terrà su YouTube tramite il canale del GrUSP.

Codice sconto riservato ai lettori di HTML.it

I lettori di HTML.it possono usufruire di uno sconto sul prezzo del biglietto d'ingresso al laravelday 22, per far questo è sufficiente utilizzare il codice media_HTMLIT. Nel sito del GrUSP è presente anche una breve guida su come riscattarli.

Per ulteriori info e richieste è possibile fare riferimento al sito Web del laravelday.