Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Lancia il tuo progetto online con Hostinger: siti web con AI da 2,49 €/mese

Hostinger semplifica l’avvio online: siti web e WordPress con AI, prezzi da 2,49 €/mese, dominio incluso e strumenti scalabili per trasformare “prima o poi” in oggi.
Lancia il tuo progetto online con Hostinger: siti web con AI da 2,49 €/mese
Hostinger semplifica l’avvio online: siti web e WordPress con AI, prezzi da 2,49 €/mese, dominio incluso e strumenti scalabili per trasformare “prima o poi” in oggi.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 19 gen 2026
Link copiato negli appunti

Nel mondo digitale, rimandare è spesso il principale ostacolo alla crescita. “Prima o poi” diventa facilmente “mai”, soprattutto quando avviare un sito web sembra complesso, costoso o richiede competenze tecniche avanzate. Con le nuove offerte di Hostinger, questo alibi cade: oggi è possibile lanciare un sito professionale in poche ore, con costi contenuti e strumenti pensati anche per chi parte da zero.

Scopri l'offerta di Hostinger

L’offerta attuale parte da 2,49 €/mese, include 2 mesi gratis e una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Una proposta che abbassa drasticamente la soglia di ingresso per freelance, creator, professionisti e piccole attività che vogliono finalmente costruire una presenza online solida.

Dall’idea al sito online, senza attriti

Il cuore dell’ecosistema Hostinger è l’AI Website Builder: basta descrivere il progetto e l’intelligenza artificiale genera layout, testi e immagini. L’editor drag & drop consente poi di personalizzare ogni elemento, rendendo il processo rapido anche per chi non ha mai creato un sito. In alternativa, è possibile avviare un sito WordPress assistito dall’AI, senza preoccuparsi di manutenzione, sicurezza o prestazioni.

Per chi vuole spingersi oltre, Hostinger Horizons permette di trasformare semplici istruzioni testuali in siti web o applicazioni web, senza scrivere codice. Un approccio che semplifica l’innovazione e accelera il time-to-market.

Prezzi chiari e piani scalabili

L’offerta Premium consente di creare fino a 3 siti web a 2,49 €/mese, con dominio gratuito per un anno, SSL incluso e backup settimanali. Il piano Business, a 2,99 €/mese, amplia le possibilità con fino a 50 siti, backup giornalieri, strumenti e-commerce e un agente AI dedicato a WordPress. Per progetti ad alto traffico, il Cloud Startup offre risorse potenziate e massima flessibilità.

Cosa include l’offerta Hostinger:

  • Website Builder e WordPress con AI integrata

  • Dominio gratuito (1° anno), SSL e assistenza 24/7

Un ecosistema che cresce con te

 Hostinger affianca all’hosting anche email professionali, strumenti di marketing AI, automazioni e supporto continuo. Un ambiente pensato non solo per partire, ma per crescere in modo strutturato. Per conoscere l'offerta completa di Hostinger clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Un sito web pronto in pochi minuti e gratis: l'offerta IONOS
Hosting

Un sito web pronto in pochi minuti e gratis: l'offerta IONOS
IONOS Web Hosting: sito online gratis per 1 anno
Hosting

IONOS Web Hosting: sito online gratis per 1 anno
IONOS: con il Website Builder dotato di AI crei il tuo sito gratis
Hosting

IONOS: con il Website Builder dotato di AI crei il tuo sito gratis
Il tuo sito si crea quasi da solo: ecco l'hosting Aruba con AI integrata
Hosting

Il tuo sito si crea quasi da solo: ecco l'hosting Aruba con AI integrata