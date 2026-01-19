Lancia il tuo progetto online con Hostinger: siti web con AI da 2,49 €/mese

Nel mondo digitale, rimandare è spesso il principale ostacolo alla crescita. “Prima o poi” diventa facilmente “mai”, soprattutto quando avviare un sito web sembra complesso, costoso o richiede competenze tecniche avanzate. Con le nuove offerte di Hostinger, questo alibi cade: oggi è possibile lanciare un sito professionale in poche ore, con costi contenuti e strumenti pensati anche per chi parte da zero.

L’offerta attuale parte da 2,49 €/mese, include 2 mesi gratis e una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Una proposta che abbassa drasticamente la soglia di ingresso per freelance, creator, professionisti e piccole attività che vogliono finalmente costruire una presenza online solida.

Dall’idea al sito online, senza attriti

Il cuore dell’ecosistema Hostinger è l’AI Website Builder: basta descrivere il progetto e l’intelligenza artificiale genera layout, testi e immagini. L’editor drag & drop consente poi di personalizzare ogni elemento, rendendo il processo rapido anche per chi non ha mai creato un sito. In alternativa, è possibile avviare un sito WordPress assistito dall’AI, senza preoccuparsi di manutenzione, sicurezza o prestazioni.

Per chi vuole spingersi oltre, Hostinger Horizons permette di trasformare semplici istruzioni testuali in siti web o applicazioni web, senza scrivere codice. Un approccio che semplifica l’innovazione e accelera il time-to-market.

Prezzi chiari e piani scalabili

L’offerta Premium consente di creare fino a 3 siti web a 2,49 €/mese, con dominio gratuito per un anno, SSL incluso e backup settimanali. Il piano Business, a 2,99 €/mese, amplia le possibilità con fino a 50 siti, backup giornalieri, strumenti e-commerce e un agente AI dedicato a WordPress. Per progetti ad alto traffico, il Cloud Startup offre risorse potenziate e massima flessibilità.

Cosa include l’offerta Hostinger:

Website Builder e WordPress con AI integrata

Dominio gratuito (1° anno), SSL e assistenza 24/7

Un ecosistema che cresce con te

Hostinger affianca all’hosting anche email professionali, strumenti di marketing AI, automazioni e supporto continuo. Un ambiente pensato non solo per partire, ma per crescere in modo strutturato. Per conoscere l'offerta completa di Hostinger clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.