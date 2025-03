Lampadina smart TP-Link compatibile con Alexa e Google Assistant ad un PREZZO RIDICOLO su Amazon

TP-Link mette spesso a disposizione degli utenti dei prodotti per la propria casa intelligente e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 40% sulla sua lampadina smart che viene venduta a soli 8,99€. Prezzo clamoroso!

Lampadina smart TP-Link: le caratteristiche

La lampadina smart Tapo L530E è la soluzione perfetta per rendere la tua illuminazione più intelligente e personalizzata. Grazie al controllo da remoto, puoi gestire le tue luci ovunque ti trovi tramite l’app gratuita Tapo disponibile per iOS e Android. Questa lampadina multicolore ti permette di creare l’atmosfera perfetta in ogni momento, grazie a 16 milioni di tonalità disponibili. Puoi personalizzare luminosità, temperatura della luce e colori, adattandoli alla tua routine o alle tue attività quotidiane.

L’installazione è semplicissima: non è richiesto alcun hub. Basta collegare la lampadina smart al Wi-Fi di casa e il gioco è fatto. Inoltre, il controllo vocale con Alexa e Google Assistant ti consente di gestire l’illuminazione con semplici comandi, come "Alexa, accendi la luce" o "Ok Google, oscura le luci della mia camera".

Grazie alla funzione scenari e programmazione, puoi impostare orari precisi per accendere o spegnere le luci con l’intensità e il colore desiderati. La modalità Assente, invece, simula automaticamente la presenza di qualcuno in casa, aumentando la sicurezza e scoraggiando i visitatori indesiderati.

Con il suo fattore di forma A60 e attacco E27, la lampadina smart Tapo L530E si adatta facilmente ai portalampada standard. Se cerchi una soluzione smart, versatile e facile da usare, questa lampadina è la scelta ideale per trasformare l’illuminazione della tua casa con un tocco di innovazione.

