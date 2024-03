L'alleato DEFINITIVO in cucina è il forno a microonde Candy: SCONTO SHOCK

Candy è un'azienda molto rilevante nell'ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, è presente uno sconto in formato XL sul suo forno a microonde del 51% per un prezzo totale e finale di 77,65€.

Il Microonde Candy è un elettrodomestico all'avanguardia progettato per offrire funzionalità avanzate e prestazioni eccellenti. Dotato di una ventola di raffreddamento, questo microonde si attiva automaticamente dopo oltre 2 minuti di cottura per garantire una durata ottimale nel tempo, assicurando così una maggiore affidabilità e resistenza nel tempo.

La funzione grill integrata consente di preparare deliziose grigliate di pesce e carne direttamente nel forno a microonde nero, offrendo una versatilità culinaria senza precedenti. Grazie a questa caratteristica, è possibile ottenere piatti gustosi e dorati con estrema facilità e convenienza.

Con oltre 40 programmi automatici tra cui scegliere, il Microonde con Grill Candy rende la preparazione di ricette deliziose un gioco da ragazzi. Dai piatti principali ai dessert, passando per snack e contorni, questo elettrodomestico offre una vasta gamma di opzioni per soddisfare ogni gusto e preferenza culinaria, permettendo nel contempo di risparmiare tempo prezioso in cucina.

Per una pulizia rapida e senza sforzo, basta selezionare il programma autoclean sul Microonde Grill Candy. Questa funzione automatizzata rende la pulizia dell'interno dell'elettrodomestico un processo semplice e veloce, consentendo di mantenere il microonde in condizioni impeccabili con poco sforzo. Inoltre, grazie all'App hOn, gli utenti possono accedere a una vasta raccolta di ricette preparate da chef professionisti e food blogger, oltre a ricevere utili consigli sull'utilizzo ottimale del microonde con grill.

