La VPN rallenta il PC? ecco come risolvere rapidamente

Utilizzare una VPN su PC per massimizzare la privacy della connessione e aggirare eventuali limiti geografici applicati dai servizi web (come le piattaforme di streaming) è sempre più importante ma ci sono alcuni elementi da valutare con attenzione. Come fare a risolvere i problemi di rallentamento del PC causati da una VPN? L'accesso ad Internet tramite una rete virtuale privata può comportare un rallentamento generale della connessione ma il problema è facilmente aggirabile.

I limiti alla velocità (o al traffico dati disponibile) sono tipici delle VPN gratuite o dei servizi VPN a pagamento di bassa qualità. Scegliendo una delle migliori VPN per PC, quindi, è possibile eliminare questi limiti e accedere ad Internet nel pieno rispetto della propria privacy, aggirando limiti d'accesso ai servizi web legati alla posizione e senza rallentamenti o limiti al traffico dati disponibile.

Per raggiungere quest'obiettivo può essere utilissimo puntare su una delle migliori VPN del momento. Tra le opzioni disponibili in questa categoria segnaliamo AtlasVPN. Il servizio offre una connessione illimitata e sicura e presenta un costo di appena 1,81 euro al mese (scegliendo il piano biennale, scontato dell'81%). L'offerta di AtlasVPN è disponibile direttamente dal sito ufficiale, linkato qui di seguito:

PC rallentato da una VPN? meglio passare a AtlasVPN

Con AtlasVPN è possibile passare ad una VPN che non presenta limiti di banda o di traffico dati, garantendo l'accesso ad Internet ad alta velocità e in totale sicurezza e privacy. Si tratta di un servizio completo e affidabile che può contare su di un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo, per garantire una connessione veloce e sicura. Da segnalare anche la presenza della crittografia per il traffico dati che consente di massimizzare la sicurezza andando a proteggere i dati della connessione ed eliminando il rischio di tracciamento.

Con l'offerta attuale è possibile attivare AtlasVPN al prezzo scontato di 1,81 euro al mese. L'offerta in questo è riservata a chi sceglie il piano biennale di AtlasVPN (dal costo complessivo di 43 euro). Da notare che con AtlasVPN è possibile utilizzare la VPN da un numero illimitato di dispositivi in contemporanea, sfruttando il servizio da tutti i propri dispositivi e anche condividendolo con amici e parenti.

Per tutti i dettagli sull'offerta c'è il link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.