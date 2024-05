La VPN più veloce ora costa la metà: è il momento di attivarla

La VPN più veloce ora costa la metà e rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata, con una connessione veloce e sicura. Grazie all'offerta in corso, infatti, è ora possibile attivare ExpressVPN con un prezzo scontato di 6,33 euro al mese, beneficiando così di uno sconto del 49%.

L'offerta è legata all'attivazione del piano di 12 mesi che aggiunge 3 mesi gratis extra. Per sfruttare la promozione basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN. Per tutti i nuovi utenti ci sono anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso integrale.

ExpressVPN: è il momento giusto per attivare la VPN

L'offerta in corso per ExpressVPN rende decisamente più semplice attivare una nuova VPN illimitata, sicura e in grado di offrire una connessione protetta. Con ExpressVPN è possibile sfruttare una VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia per il massimo della privacy durante l'accesso a Internet

per il massimo della privacy durante l'accesso a Internet politica no log che elimina il tracciamento

che elimina il tracciamento larghezza di banda illimitata per una connessione ad alta velocità

per una connessione ad alta velocità network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo, per spostare facilmente il proprio IP in un altro Paese (sono disponibili server in 105 Paesi)

Con l'offerta in corso in questo momento, ExpressVPN è la VPN da attivare oggi. Il prezzo dimezzato consente, infatti, l'accesso alla VPN più veloce sul mercato, con un'infrastruttura ottimizzata per garantire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. L'offerta è legata all'attivazione del piano annuale con 3 mesi gratis e fatturazione anticipata (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal).

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c'è sempre la possibilità di esercitare una garanzia di rimborso, che permette di recuperare tutto l'importo speso, entro 30 giorni dall'attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.