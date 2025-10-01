La VPN più veloce è in offerta: perfetta per chi si trova all'estero

È il momento giusto per attivare una nuova VPN puntando su una connessione veloce, sicura e senza blocchi geografici. La soluzione giusta, in questo momento, è ExpressVPN. Il servizio è in offerta con il 73% di sconto per chi sceglie il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato della rete VPN e con la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in simultanea. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di ExpressVPN.

VPN illimitata e veloce: c'è ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e veloce, ricca di funzionalità e in grado di offrire un accesso sicuro a Internet, senza limitazioni di alcun tipo. Il servizio prevede la protezione della crittografia oltre a una politica no log che garantisce l'uso dell'infrastruttura senza alcuna forma di tracciamento.

ExpressVPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN veloce e in grado di garantire una connessione senza blocchi geografici, grazie al network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In aggiunta, il servizio è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, per un accesso davvero senza limiti su smartphone, tablet e computer.

La promozione in corso è l'occasione giusta per attivare una VPN completa e ricca di vantaggi. Il piano di 28 mesi (24 + 4 mesi aggiuntivi) viene ora proposto con un forte sconto permettendo agli utenti di poter contare su un servizio premium, con una qualità superiore rispetto alle VPN più diffuse ed economiche, ma con un prezzo accessibile.

Per tutti i nuovi utenti c'è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. In questo modo è possibile "testare" il servizio e, eventualmente, richiedere il rimborso di quanto speso nel caso in cui le caratteristiche della VPN non risultassero soddisfacenti.

