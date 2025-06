La VPN più conveniente dell'estate: PrivadoVPN in sconto a 1 euro al mese

È tempo di partire, ma anche di proteggersi online. Con l’arrivo dell’estate, PrivadoVPN lancia un’offerta speciale pensata per chi vuole sicurezza, privacy e libertà su Internet, ovunque si trovi. Con questa promozione esclusiva, puoi ottenere fino al 90% di sconto sui piani a lungo termine, oltre a 3 mesi gratis di servizio. Il prezzo finale? Soltanto 1,11 euro al mese.

Tutti i vantaggi dell’offerta VPN più conveniente dell’estate

PrivadoVPN propone tre formule principali per adattarsi alle esigenze di ogni utente, tutte con VPN illimitata e funzioni avanzate. Il piano mensile è disponibile a €10,99 con fatturazione mensile, perfetto per chi desidera flessibilità. L’abbonamento annuale, invece, costa solo €1,33 al mese per un totale di €20, includendo ben 3 mesi aggiuntivi gratuiti, il tutto con un risparmio dell’88%.

Chi sceglie l’opzione più vantaggiosa, ovvero il piano biennale, paga appena €1,11 al mese, garantendosi la protezione digitale completa per due anni, sempre con 3 mesi gratis inclusi e un incredibile risparmio del 90%. Tutti i piani prevedono una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Ma non si tratta solo di prezzi. PrivadoVPN offre dati illimitati, server in 67 città nel mondo, 10 connessioni simultanee, un affidabile SOCKS5 Proxy, e supporto per dispositivi illimitati. Con funzionalità come il blocco per pubblicità, la prevenzione delle minacce e il controllo genitori, la navigazione è non solo privata, ma anche protetta. L’app è disponibile per Windows, Android, iOS, macOS e altri dispositivi.

Perché PrivadoVPN è la scelta giusta per le tue vacanze

Scegliere PrivadoVPN significa garantirsi sicurezza online ovunque, anche su reti WiFi pubbliche. Grazie alla crittografia avanzata, i dati restano al sicuro da hacker e malintenzionati. La tua attività non viene tracciata né registrata: PrivadoVPN adotta una rigorosa politica no-log, assicurandoti privacy totale.

La VPN consente anche di superare la censura, permettendo l’accesso a contenuti riservati o bloccati nel tuo Paese. Che si tratti di guardare le tue serie preferite o accedere ai social durante un viaggio, avrai sempre una connessione sicura e veloce. Grazie alla funzione Control Tower, puoi bloccare annunci, proteggere i tuoi figli e migliorare la velocità di navigazione con un solo clic. E con la crittografia AES a 256 bit, hai la certezza di utilizzare uno dei sistemi di protezione più forti oggi disponibili.

PrivadoVPN unisce risparmio e protezione, offrendo un pacchetto completo pensato per chi non vuole compromessi. Approfitta ora dell’offerta vacanza di PrivadoVPN a soli 1,11 euro al mese, con un importante risparmio del 90%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.