La VPN di Surfshark in offerta a meno di 2 euro per il Black Friday

È tempo di Black Friday anche in casa Surfshark. Il noto fornitore VPN offre fino all'87% di sconto sul piano Starter, attivabile così a 1,99 euro al mese. La promozione include inoltre 4 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia Soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Surfshark è un servizio VPN che offre una connessione privata e sicura, in grado di criptare le attività svolte sul web e i dati personali dei suoi utenti. Uno dei suoi principali punti di forza è l'utilizzo su dispositivi illimitati, oltre che l'ampia compatibilità con le principali piattaforme oggi in uso, tra cui Windows, macOS, iOS, Android, TV e router.

Tornando all'offerta del Black Friday, per beneficiare dello sconto fino all'87% è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale Surfshark.

L'offerta Black Friday di Surfshark VPN

La VPN di Surfshark, come i migliori - e più cari - servizi di rete privata virtuale, integra diverse funzionalità per incrementare la protezione e la privacy online dei suoi utenti. Tra queste figura CleanWeb, strumento che elimina gli annunci pubblicitari e blocca sia l'accesso ai siti contenenti malware sia i pop-up di cookie.

Un'altra funzione integrata è Double VPN, grazie alla quale ogni utente si connette tramite due server VPN, aggiungendo così un ulteriore livello di sicurezza. La funzionalità in questione si chiama MultiHop, con la selezione di server in Paesi diversi da parte dell'utente.

Surfshark offre anche una connessione VPN veloce, grazie all'utilizzo di server basati su sola RAM. Sono disponibili migliaia di server in più di 100 Paesi al mondo, un'ottima notizia per chi sceglie questo servizio per avere accesso ai propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi.

In conclusione, ricordiamo che l'offerta in corso sconta i piani di due anni di Surfshark fino all'87%, con prezzi a partire da 1,99 euro al mese e quattro mesi extra in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.