La VPN di Google non fa scegliere il Paese di connessione: ecco l'alternativa migliore e più economica

Questa settimana, Google ha messo a disposizione di tutti gli utenti Google One (l'abbonamento che consente di ottenere spazio in cloud aggiuntivo per il proprio account) l'accesso ad una VPN che in precedenza era riservata solo al piano più costoso. Con questa novità, quindi, è possibile accedere alla VPN di Google One a partire da 1,99 euro al mese.

Il servizio di Google ha un problema: la VPN di Google One presenta un limite enorme che riduce nettamente l'efficacia e la convenienza. Gli utenti Google One non possono geolocalizzare il proprio IP andando a scegliere il Paese da cui simulare l'accesso ad Internet. Questo limite rende inefficace l'uso della VPN di Google per aggirare i blocchi geografici fissati dai provider di servizi web (come le piattaforme di streaming). Google sceglie in automatico il server da utilizzare (anche per adattare i suoi servizi al luogo in cui si trova l'utente).

Appare evidente, quindi, che la VPN di Google One risulta totalmente inefficace per questo scopo, rappresentano una buona soluzione solo per accedere ad Internet con una privacy maggiore. Fortunatamente, per utilizzare una VPN in modo completo, senza le limitazioni fissate da Google, ci sono diverse alternative da considerare. Scegliendo AtlasVPN, ad esempio, è possibile spendere meno di quanto si spenderebbe con il piano base di Google One andando ad utilizzare un servizio VPN completo e senza limitazioni come l'impossibilità di geolocalizzare l'IP.

Attualmente, infatti, AtlasVPN è attivabile con una spesa di 1,61 euro al mese. Per accedere all'offerta è disponibile il link qui di sotto:

AtlasVPN è l'alternativa più efficace ed economica alla VPN di Google One

Con AtlasVPN è possibile accedere ad un servizio VPN con:

una rete di oltre 700 server dislocati in tutto il mondo che consente di geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese e, quindi, aggirare facilmente i limiti geografici fissati dai servizi web

che consente di geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese e, quindi, aggirare facilmente i limiti geografici fissati dai servizi web una connessione protetta dalla crittografia e da una politica no log che assicura la massima privacy per l'utente

e da una che assicura la massima privacy per l'utente l'accesso ad Internet senza limiti di banda o di traffico di connessione

o di traffico di connessione la possibilità di utilizzare la VPN da un numero illimitato di dispositivi

AtlasVPN costa appena 1,61 euro al mese, grazie all'offerta dedicata al piano biennale che include 3 mesi aggiuntivi per una spesa complessiva di 43 euro. Per accedere e attivare l'offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.