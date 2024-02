La velocissima Fibra di Aruba è in offerta a soli 17,69 euro al mese per 6 mesi

Aruba ha rinnovato la sua imperdibile offerta sulla sua fibra. Puoi attivare infatti il tuo abbonamento a partire da soli 17,69 euro al mese per 6 mesi invece di 26,47. Con zero costi di attivazione è il modo migliore per avere il massimo della fibra e navigare così a velocità strepitose.

Fibra di Aruba: scopri tutti i vantaggi

La Fibra di Aruba ti permette di avere zero costi di attivazione o migrazione: quindi ti basta selezionare l'offerta che più si avvicina alle tue esigenze e attendere soltanto l'attivazione da parte di un operatore qualificato. Se in futuro dovessi poi cambiare idea ti basteranno 20 euro per uscirne senza ulteriori penali.

Tra i tanti vantaggi te ne citiamo uno molto interessante: la pausa. Esatto: se stai pensando di andare in vacanza o pianifichi di stare lontano da casa per un po', puoi mettere in pausa il tuo abbonamento e riattivarlo comodamente quando tornerai. Senza stress. Senza costi nascosti.

Infine, potrai contare su un indirizzo IPv6 statico e naturalmente un'assistenza clienti e chat 24 ore su 24 per risolvere qualsiasi problema tu possa riscontrare. Non perdere dunque altro tempo: attiva la fibra di Aruba a partire da 17,69 euro al mese e inizia a navigare alla massima velocità.

