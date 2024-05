La scelta di Coinbase per entrare nel mondo delle criptovalute

La crescita esponenziale di Bitcoin, la criptovaluta più importante al mondo, ha spinto numerose persone ad avvicinarsi a questo settore. Non tutte però avevano o hanno i mezzi necessari per "maneggiare" gli asset digitali con la giusta cautela, a maggior ragione se si sbaglia la piattaforma con cui entrare nel mercato crypto.

Non è una decisione da prendere tanto alla leggera, dal momento che il detto "una vale l'altra" non ha ragione di esistere. È invece fondamentale scegliere una piattaforma affidabile, facile da usare, in grado di dare anche ai neofiti gli strumenti necessari per avvicinarsi a piccoli passi e muoversi con prudenza. Se sei alla ricerca di un exchange crypto di primo livello, ti segnaliamo Coinbase, la più grande società di criptovalute quotata in Borsa.

Perché scegliere Coinbase per entrare nel settore delle criptovalute

Il primo motivo è già stato detto: Coinbase è la più grande società crypto ad essere quotata in Borsa. Lo è dal 2021, da tre anni, periodo in cui ha guadagnato ulteriore fiducia agli occhi di trader e semplici curiosi. Al di là dell'affidabilità, una delle dirette conseguenze della quotazione in Borsa di Coinbase è la maggiore trasparenza rispetto a tanti altri exchange analoghi presenti sul mercato.

Un altro motivo per cui scegliere questa piattaforma anziché un'altra è l'utilizzo di uno dei migliori programmi di gestione del rischio, progettato dal team che sta dietro a Coinbase per proteggere gli asset dei clienti. In aggiunta a questo segnaliamo anche una community su Telegram particolarmente attiva, con cui scambiarsi opinioni, idee e informazioni, la possibilità di acquistare e vendere oltre 200 asset e la ricarica del conto tramite la propria banca senza commissioni.

L'iscrizione a Coinbase disponibile tramite questa pagina del sito ufficiale: tutto quello che devi fare è cliccare sul pulsante Registrati e compilare il modulo della nuova pagina che si apre.





Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi. Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.



