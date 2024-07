La protezione giusta per i tuoi dispositivi è in sconto del 66%

La sicurezza dei propri dispositivi e della privacy digitale dovrebbe essere in cima alle preoccupazioni di quanti vivono connessi per quasi 24 ore al giorno, sia per lavoro che per svago o necessità. I rischi che si corrono oggi, infatti, presentano conseguenze ben più gravi che in passato, basti pensare ad esempio ai malware di nuova generazione (tra cui figurano i tanto temuti ransomware 2.0).

La soluzione più efficace è affidarsi a una piattaforma in grado di assicurare con un unico prodotto la sicurezza online dei dispositivi e la protezione dei dati personali. A questo proposito, tra i migliori servizi figura Norton 360 Deluxe, in offerta a 2,92 euro al mese (l'equivalente di 34,99 euro per 12 mesi), grazie al maxi sconto del 66%.

Le caratteristiche chiave di Norton 360 Deluxe

L'account Deluxe della suite Norton 360 offre una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, sia quelle esistenti che quelle nuove, al fine di proteggere fino a 5 PC, Mac, smartphone o tablet e le informazioni riservate conservate in ciascuno di questi dispositivi. Un altro servizio di primo piano è Secure VPN, la rete virtuale privata premium di Norton Antivirus che permette di navigare in totale anonimato e con maggiore sicurezza.

A questo si aggiunge poi l'ottimo servizio di backup del PC nel cloud, con il salvataggio di file e documenti importanti come misura preventiva contro eventuali errori dell'unità disco rigido, ransomware e furto del dispositivo in questione. C'è inoltre un robusto password manager, attraverso cui gli utenti possono generare, conservare e gestire le password e i dati delle carte di credito in modo più semplice e sicuro.

Per beneficiare dello sconto del 66% sul piano di 12 mesi collegati alla pagina dedicata di Norton 360 Deluxe, senza dimenticare che puoi godere di una garanzia di rimborso di 60 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.