Sicurezza avanzata con Norton 360 Advanced, a soli 3,33€/mese

Poter contare su un antivirus completo, in grado di garantire sicurezza avanzata, non è scontato. Ma Norton 360 Advanced fa molto di più: offre un ecosistema di protezione non solo dai virus informatici, ma da una moltitudine di insidie del web.

Basti pensare che integrati in questo pacchetto abbiamo antivirus e VPN illimitata, insieme a tutta una serie di altre funzionalità che vedremo nelle prossime righe. Prima però v0gliamo ricordarti che Norton 360 Advanced è in super sconto del 70% al prezzo di 3,33€ al mese. Per approfittarne basta andare sul sito di Norton.

Tutti i servizi offerti da Norton 360 Advanced

Innanzitutto, Norton 360 Advanced è un fido alleato contro i virus online, dai malware ai ransomware passando per i tentativi di phishing. La protezione è in tempo reale, anche contro le minacce online esistenti ed emergenti. Inoltre, questo tool aiuta a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando si accede online.

Poi c'è la VPN, che permette di navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza, senza lasciare traccia dei propri dati. Grazie alla crittografia avanzata che offre, i dati personali - come password ed estremi dei conti bancari - saranno sempre al sicuro.

A questi capisaldi si aggiungono altre funzionalità extra, tra cui:

SafeCam per PC , ovvero la protezione della webcam, che avvisa dei tentativi di accesso e aiuta a bloccare quelli non autorizzati:

, ovvero la protezione della webcam, che avvisa dei tentativi di accesso e aiuta a bloccare quelli non autorizzati: Dark web monitoring , che monitora e avvisa se vengono trovate le informazioni personali nel pericoloso dark web;

, che monitora e avvisa se vengono trovate le informazioni personali nel pericoloso dark web; Protezione minitori per gestire le attività online dei più piccoli e dare loro gli strumenti per godersi del mondo connesso;

per gestire le attività online dei più piccoli e dare loro gli strumenti per godersi del mondo connesso; Password manager per proteggere e gestire le credenziali.

Completano il quadro l'assistenza per il ripristino dell'identità e il recente Social Media Monitoring, che contribuisce a rendere gli account social più sicuri.

Tutto questo a soli 3,33€ al mese grazie allo sconto del 70% che è possibile sfruttare ora. Per approfittarne basta andare sul sito di Norton.

