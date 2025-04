Bitdefender Antivirus Free: nuove funzionalità con l'ultimo update

La nuova versione di Bitdefender Antivirus Free, numerata 27.0.49.254, rappresenta un passo avanti significativo nel mondo degli antivirus gratuiti. Caratterizzata da un’interfaccia utente aggiornata e da prestazioni ottimizzate, si conferma una delle migliori soluzioni per la protezione gratuita dei PC Windows. Questo aggiornamento introduce funzionalità innovative e risolve problemi precedenti, offrendo un’esperienza d’uso migliorata.

Tra le novità principali spicca l’evoluzione dello Scam Copilot, ora potenziato con un chatbot in grado di identificare in modo più efficace le truffe online. Inoltre, è stato risolto il problema del prompt per l’inserimento della carta di credito, che ora scompare correttamente dopo l’interazione dell’utente, eliminando un fastidio per molti utilizzatori.

Un aspetto distintivo di Bitdefender Antivirus Free è la tecnologia Photon, un sistema intelligente che apprende i modelli di utilizzo delle applicazioni. Questo consente una scansione ottimizzata, mantenendo elevate le prestazioni del sistema anche durante attività impegnative come il gaming, l’editing video o l’uso di software professionali. Questa tecnologia riduce l’impatto sulla CPU, garantendo un funzionamento fluido e silenzioso in background.

Bitdefender combina un impatto minimo sulle risorse del sistema con una protezione completa

A differenza di molti altri antivirus leggeri, Bitdefender riesce a combinare un impatto minimo sulle risorse del sistema con una protezione completa contro un’ampia gamma di minacce. Il software è progettato per bloccare malware, spyware, ransomware, exploit, botnet, trojan, phishing e spam, senza compromettere le performance del computer. Questo lo rende una scelta ideale sia per utenti domestici che per professionisti alla ricerca di una soluzione efficace e senza costi aggiuntivi.

Il software si distingue anche per la sua compatibilità con diverse versioni di Windows, inclusi Windows 7 SP1, 8.1, 10 e 11. Con un file di installazione estremamente leggero di soli 18 MB, Bitdefender sottolinea il suo approccio “lightweight”, garantendo un’installazione rapida e senza complicazioni.

Un ulteriore punto di forza è il supporto clienti in tempo reale, una rarità nel panorama delle soluzioni antivirus gratuite. Questo servizio aggiuntivo aumenta il valore del prodotto, offrendo assistenza immediata per risolvere eventuali problemi tecnici o di sicurezza. La nuova versione di Bitdefender è

[!] Ci sono problemi con l'autore. Controllare il mapping sull'Author Manager

scaricabile direttamente dal sito ufficiale, assicurando agli utenti l’accesso a una delle migliori soluzioni di protezione gratuita disponibili sul mercato.