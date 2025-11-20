La promo di NordVPN per il Black Friday: sconti fino al 74% e mesi extra

NordVPN in questi anni si è meritatamente guadagnata il suo status di leader nel mercato delle VPN. Il suo servizio è tra i più apprezzati dagli utenti: merito delle funzionalità per la privacy avanzate che mette a disposizione.

In occasione del Black Friday, propone una delle sue offerte più vantaggiose: i piani biennali sono disponibili con sconti fino al 74%, tre mesi extra gratuiti e la possibilità di ottenere il rimborso completo entro 30 giorni. Non sono previste spese di iscrizione e la promozione resterà attiva fino al 10 dicembre.

Cosa offrono i tre piani NordVPN scontati

I prezzi riservati al Black Friday sono i seguenti:

Piano Base : 2,99€ al mese per 24 mesi, più 3 mesi gratuiti;

: 2,99€ al mese per 24 mesi, più 3 mesi gratuiti; Piano Plus : 3,89 € al mese per 24 mesi, più 3 mesi gratuiti;

: 3,89 € al mese per 24 mesi, più 3 mesi gratuiti; Piano Ultimate: 6,39 € al mese per 24 mesi, più 3 mesi gratuiti.

Il piano Base include la VPN completa di NordVPN, che dà la possibilità di navigare davvero in anonimo, proteggere il traffico dati e accedere a contenuti soggetti a restrizioni geografiche. Una funzionalità, quest'ultima, utile soprattutto per chi viaggia spesso all'estero.

Il piano Plus aggiunge Threat Protection Pro, il sistema avanzato contro malware, pubblicità invasive, tracker e file pericolosi. Questa opzione garantisce un livello superiore di sicurezza online ed è pensata per chi desidera una protezione aggiuntiva durante la navigazione.

Il piano Ultimate arricchisce ulteriormente l'offerta integrando 1 TB di spazio cloud crittografato per conservare documenti importanti e informazioni sensibili, oltre a una copertura assicurativa fino a 5.000€ contro truffe informatiche e furti d'identità.

Con la fine della promozione fissata al 10 dicembre, i prezzi torneranno a salire. Il periodo di prova con garanzia di rimborso consente comunque di testare il servizio senza rischi, così da scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze di sicurezza digitale prima di impegnarsi economicamente in via definitiva.

Per maggiori info e per procedere con l'acquisto di uno dei piani basta andare sul sito di NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.