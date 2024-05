La prevendita di Rebel Satoshi è pronta per un salto di 30x

Anche in un mercato volatile, la moneta in prevendita di Rebel Satoshi ($RBLZ), $RECQ, è pronta per un salto di 30x. D'altra parte, le migliori criptovalute come Arbitrum (ARB) e Cardano (ADA) sono rimaste bloccate in una fascia di prezzo. Cerchiamo di capire perché $RECQ è pronta per un rialzo di 30x mentre migliori altcoin come ARB e ADA rimangono bloccati.

Il token $RECQ di Rebel Satoshi supera il traguardo dei 437 milioni nella fase 2 della prevendita

Senza ombra di dubbio, Rebel Satoshi è stato uno dei progetti più redditizi del mercato. Ispirato agli ideali di Guy Fawkes e Satoshi Nakamoto, Rebel Satoshi si basa sulla rete Ethereum. Seguendo la loro etica, Rebel Satoshi aspira a portare una rivoluzione decentralizzata attraverso i membri della sua community Recusant.

Rebel Satoshi non è solo un progetto memecoin ma ha anche un vasto ecosistema. Le chiavi dell'ecosistema di Rebel Satoshi sono i suoi doppi token, $RBLZ e $RECQ, che aderiscono allo standard ERC-20. L'audace obiettivo di Rebel Satoshi è quello di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 100 milioni di dollari. La prevendita di $RBLZ ha generato un rendimento del 150% per i suoi investitori e ha raccolto 2,5 milioni di dollari per Rebel Satoshi.

Proprio ora Rebel Satoshi sta portando avanti la prevendita del token $RECQ nella Fase 2 a 0,0044 $ per token. Il token $RECQ ha già registrato un rialzo del 120% rispetto alla fase Early Bird con oltre 437 milioni di token venduti. Il token $RECQ aumenterà di un altro 184% fino a 0,0125 $ entro la fine della prevendita. Dopodiché, $RECQ sarà quotato sui principali exchange ed è pronto per un rendimento di 30x. Per questo motivo, $RECQ è diventata una delle migliori criptovalute da acquistare in questo momento.

Arbitrum continua a rimanere bloccata nel limbo della volatilità

Da quando è scesa insieme al mercato a 0,96 $ il 14 aprile, Arbitrum (ARB) è stata coinvolta nella volatilità del mercato. Di conseguenza, Arbitrum (ARB) è entrata nel nuovo mese con un misero aumento dell'1% a 0,97 $ il 1° maggio. Da allora, Arbitrum (ARB) si è mantenuta in un range di oscillazione e si è mantenuta al di sotto della barriera di 1,12 $. Al 9 maggio, Arbitrum (ARB) era scambiata a 1,03 $ con un piccolo aumento del 6,1%.

Anche se il suo prezzo è rimasto fermo, Arbitrum (ARB) ha continuato a far crescere il suo ecosistema e le sue partnership. Ad esempio, Caldera ha collaborato con Plume Network per lanciare il suo RWA L2 costruito su Arbitrum (ARB) Nitro Stack il 2 maggio. A questo ha fatto seguito il lancio di zkPass su Arbitrum (ARB) il 6 maggio. Lo stesso giorno, Arbitrum (ARB) è diventata la prima L2 a superare i 150 miliardi di dollari di volume di swap.

Nonostante la continua crescita, gli esperti prevedono che Arbitrum (ARB) rimarrà bloccata nell'attuale fascia di prezzo e si manterrà al di sotto di 1,12 $.

Cardano oscilla lateralmente dopo essere stata definita una criptovaluta zombie da Forbes

Dopo la correzione del mercato a metà aprile, Cardano (ADA) è riuscita a risalire fino a 0,52 $ il 23 aprile. Nonostante ciò, il 27 aprile è stato rivelato che Forbes ha definito Cardano (ADA) una criptovaluta zombie. Questo perché Forbes considera Cardano (ADA) tra le criptovalute con un'utilità minima, ma con un'elevata capitalizzazione di mercato.

Di conseguenza, Cardano (ADA) è in rosso da allora e il 9 maggio è scesa dell'11,5% a 0,46 $. Mentre il prezzo scendeva, il 3 maggio Cardano (ADA) ha stretto una partnership con il Dubai Blockchain Center. Inoltre, l'8 maggio Cardano (ADA) ha annunciato Giorgio Zinetti come nuovo CTO.

Nonostante ciò, le prospettive per Cardano (ADA) sono ribassiste e gli esperti prevedono che rimarrà al di sotto di 0,52 $ nei prossimi mesi.

Per scoprire gli ultimi aggiornamenti e trovare ulteriori informazioni, assicurati di visitare il sito web di Rebel Satoshi o contatta Rebel Red via Telegram

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.